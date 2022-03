Psicóloga infantil: "La violencia ha aumentado no solo en los recintos escolares, ha avanzado en todo el mundo"

Ante el aumento de hechos de violencia escolar en el inicio de este año, la psicóloga infantil Maribel Corcuera entregó una serie de recomendaciones que pueden implementar los padres para evitar que sus hijos se involucren en este tipo de hechos.

De acuerdo a cifras preliminares, este tipo de actos ha aumentado en cerca de un 40% en el inicio de este año escolar, lo que ya preocupa a autoridades y organizaciones que trabajan este tema.

Es por esto que en el marco de las denuncias por abusos sexuales y violencia de género al interior de establecimientos educacionales en distintas comunas de Santiago, alumnos organizaron este jueves una marcha por distintas arterias de la capital para luego dirigirse al ministerio de Educación.

Violencia ha aumentado no solo en recintos escolares

En conversación con Meganoticias Alerta, Corcuera explicó que "pasaron dos años con acceso online infinito, por lo tanto, (pudieron) ver una cantidad de cosas que me han ido contando los papás que no se imaginaron que sus hijos iban a ver y no nos olvidemos que durante las etapas de cuarentena, la violencia intrafamiliar aumentó de manera abismante".

La profesional también resaltó que "la violencia ha aumentado no solo en los recintos escolares, ha avanzado en todo el mundo. Uno ve en la calle como la gente anda peleando, alguien que tiene un roce en un auto con alguien termina en una cosa gigantesca".

"El encierro, la incertidumbre, la poca posibilidad de controlar lo que va a pasar mundialmente, a cada uno nos está pasando la cuenta. Esa incertidumbre a todos nos genera estrés, imagínense a niños y adolescentes que están en etapa de desarrollo y no lo pueden controlar", añadió.

Recomendaciones

Para evitar que los niños protagonicen hechos de violencia, la psicóloga apuntó que "nuestros hijos hacen lo que hacemos, no lo que decimos, por lo tanto, no podemos ser personas violentas. Además, tenemos que mostrar cómo parar la violencia que observamos".

A juicio de Maribel Corcuera, un aspecto fundamental es la "comunicación con nuestros hijos. Es importante conocer quiénes son sus compañeros, con quiénes se juntan, quiénes son los papás de esos compañeros, tratar de tener la mayor comunicación posible con los profesores, de manera lo más directa posible".

"Luces de alarma"

La profesional añadió que "cuando yo veo que mi hijo está retraído, que cambió su manera de ser bruscamente o está más reactivo, más agresivo o extremadamente tímido, si cambió hábitos que tenía de comer, de alimentación, si es que hacía cosas que le encantaban, cualquier hobby, y dejó de gustarle y empieza a retraerse cada vez más de actividades sociales son luces de alarma".

La psicóloga infantil remarcó que "ese niño puede estar pasándolo mal, o porque está sufriendo bullying o porque está siendo un espectador y no se atreve a pararlo".

"Si yo veo que mi hijo en mi casa está muy agresivo y está muy hermético, trata de estar la mayor parte del tiempo fuera de la casa, probablemente podría ser parte de los agresores", agregó.

"Un niño o una niña agresora, no necesariamente es porque fue agredido, también puede ser un niño que fue abandonado o con padres negligentes que viven con él, pero está solo todo el tiempo", concluyó la profesional.