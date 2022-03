"Me causó pánico, terror, de todo": madre relata momento del robo de su auto con su hija en el interior

Paola Montero fue víctima del robo de su vehículo el pasado martes en la comuna de Recoleta. En el hecho, también sufrió minutos de angustia, ya que el sujeto se llevó el auto con su hija al interior.

La situación se registró en el sector de Patria Vieja con El Salto, lugar donde el sujeto sustrajo el automóvil junto a la menor, y pese a los gritos de la madre, el hombre ignoró el grito de auxilio de la mujer.

"Me causó pánico"

En conversación con LUN, Paola contó que se bajó del auto a dejar unas cosas donde una tía, lo que no le tomaría más de un minuto. Sin embargo, aquello fue tiempo suficiente para que un sujeto ingresara dentro de su auto para intentar llevárselo.

"Me causó pánico, terror, de todo, porque sabía que adentro estaba mi hija", cuenta con angustia al medio. Su hija tiene un año y medio y al robarse el vehículo, se la llevó con él.

"Es un susto, una angustia que te puede matar de un ataque. Cuando el tipo ya estaba arriba de mi auto, vio que corría desesperada y supo que me iba a tirar encima, por lo que retrocedió y quedamos de frente. Le grité que mi hija estaba adentro, pero no sirvió de nada", detalla.

Una hora desaparecida

"El tipo no reaccionó en ningún momento. Estaba muy drogado o concentrado en el robo, porque no me miró. Seguro escuchó el llanto de mi hija y cuando miró por el retrovisor, se dio cuenta en lo que se había metido", señala.

Vecinos fueron testigos del atraco, quienes luego la llevaron hasta la comisaría para llevar a cabo la denuncia. "Esos minutos, que no alcanzaron a ser una hora, fueron de terror, porque es terrible pensar que si te das vuelta, se pueden llevar a tus hijos en tus narices", dice Montero.

Menos de una hora pasó para recibir buenas noticias. Vecinos de la población Quinta Bella reportaron que una niña había sido abandonada en la calle. "Personal policial llegó hasta un negocio, donde la menor fue encontrada en buenas condiciones de salud", indicó el capitán Héctor Muñoz, de la 6° Comisaría de Recoleta.

Luego, fue encontrado el vehículo, el cual fue periciado en busca de huellas y ADN para encontrar al antisocial. Hasta el momento, el sujeto sigue prófugo.