Roban auto con una niña de un año en su interior en Recoleta

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, ocurrió un violento hecho en la comuna de Recoleta, en el cual un delincuente robó un vehículo, con una niña de un año que se encontraba en su interior.

La situación se registró en Patria Vieja con El Salto, lugar donde el sujeto sustrajo el automóvil junto a la menor.

El robo

"A eso de las 13:00 horas, una mujer se presenta en la Sexta Comisaría de Recoleta, denunciado haber sido víctima del robo de su vehículo y en el interior de éste se encontraba su hija de un año de edad", contó el jefe de operaciones de la Sexta Comisaría de Recoleta, capitán Héctor Muñoz.

"Al ser consultada, señala que era acompañada por su hermana y fue a dejarla a su domicilio. Cuando están descargando algunas cosas en el interior del vehículo, en un momento de distracción, un sujeto aborda el automóvil y se da a la fuga en el vehículo con la menor de un año en el interior", indicó.

"Con esta información, Carabineros realiza un encargo a nivel de Región Metropolitana, con la finalidad de dar con el vehículo y con la menor", agregó.

¿Qué ocurrió con la niña?

De acuerdo a información policial, el delincuente dejó a la pequeña en la calle Justicia Social, de la población Quinta Bella. En tanto, el vehículo también fue abandonado, en la avenida Emiliano Zapata.

"La Sección de Investigación Policial (SIP) encuentra a un costado de un negocio en la comuna de Recoleta a la menor, en buen estado de salud. Quienes de forma inmediata fue trasladada hacia la unidad policial para ser reencontrada con su madre", relató el capitán Muñoz.

"Logramos encontrarla conforme a las características que nos dio la madre, ya que ella nos entregó la estatura y las vestimentas que se encontraba utilizando", precisó.

Además, sostuvo que la menor "no se encontraba con ninguna herida. Paralelamente nosotros igual la llevamos a constatar lesiones".

Hallazgo del automóvil

"Paralelamente, personal policial realizó búsquedas por inmediaciones, logrando encontrar el vehículo que había sido sustraído, abandonado sin el sujeto que efectuó el robo", expuso.

En ese sentido, señaló que el automóvil no mantenía daños y que "se encontraba abandonado con las puertas cerradas, no mantenía su llave y fue trasladado a la unidad más cercana en una grúa, ya que no había llave de repuesto".

Investigación

Al ser consultado por cuántas personas participaron del delito, Muñoz respondió: "En primera instancia sería solamente un sujeto, pero no descartamos la participación de otras personas, pero todo eso es materia de investigación".

"En el lugar existen cámaras, las cuales se encuentran siendo periciadas por personal policial para dar con el paradero del sujeto", afirmó.

Asimismo, aseguró que el vehículo "se encuentra siendo periciado para poder detectar huellas y comprobar la identidad del sujeto".