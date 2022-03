"Te matan o te roban": aumenta el robo de balones de gas y repartidores temen por sus vidas

¿Qué pasó?

Actualmente y debido a las alzas de precios, los balones de gas están considerados como el "nuevo oro". De esto, se han aprovechado los delincuentes, quienes han aumentado de forma exponencial los robos a distribuidoras de gas y a repartidores, quienes ahora temen por sus vidas.

Robos en distribuidoras

Los repartidores han pasado por traumáticas experiencias debido a estos individuos que, sin escrúpulos, les roban, lastiman e incluso matan por llevarse los balones de gas, las recaudaciones y los camiones.

Francisco López, dueño de una distribuidora en Pudahuel, región Metropolitana, da fe que, actualmente, los robos aumentaron considerablemente, afectándole a él y a sus trabajadores. Fue hace ocho años que sufrió un robo de toda su mercancía, donde su personal fue amenazado y en menos de dos minutos, se llevaron todo.

"Hemos vivido hartos problemas con asaltos, robos y sinfín de cosas que te van desmoralizando en este negocio", lamenta López.

Sin embargo, no fue la única ocasión. Han sido tres robos más al lugar, mientras que sus repartidores han sufrido robos en al menos 8 ocasiones. "Amenazan al personal, los tiran al suelo, te hacen buscar el dinero, abrir oficinas y llevar todo lo que pueden", agrega Francisco.

De estos robos, también ha sido víctima Claudio Muñoz, dueño de una distribuidora en Mapocho. En una ocasión, se llevaron 100 cilindros de gas, robo avaluado en al menos 4 millones de pesos. Al momento del robo, rompieron todos los candados.

Pese a que estaban todas las pruebas y evidencias presentadas en Fiscalía, los sujetos jamás fueron detenidos. Ahora, lamentablemente, las distribuidoras ya no sufren robos; ahora son sus repartidores.

"Te matan o te roban todo"

David Becerra es repartidor de gas y cuenta lo difícil que se ha vuelto su trabajo. "Te dejan de brazos cruzados. Los que somos dueños de camiones no damos abasto, porque, ¿qué vamos a hacer? Te matan o te roban todo".

La percepción de los trabajadores es que los robos han aumentado, sobre todo en la pandemia y por el alza de los precios, considerando también el mercado ilegal de los balones, que es donde van a parar los robados.

Y así como los precios han aumentado, las ventas también han bajado. Javier Becerra, también repartir, señal que "el gas está muy caro, tenemos el riesgo de los asaltos, está complicado. Uno sale en la mañana de su casa, de su hogar, y no sabe si va a volver".

Para Ivonne, otra trabajadora más del rubro del gas, le robaron e incluso abusaron de ella. Un día se percató que la seguían haciendo su ruta de reparto, cuando fue asaltada por los mismos individuos.

"Me interceptó en un furgón, me puso una pistola en la cabeza a mí y a mi peoneta, lo tiró al suelo y la otra persona me tocó todas mis partes. Y me quitó mi vehículo", cuenta entre lágrimas la víctima.

Esto ha traído graves consecuencias, tales como "no poder dormir tranquila, el no poder salir a la calle a comprar, tener que estar con mi hija para arriba. Tuve dos intentos de suicidio, uno que me sacaron de una soga, y el otro que me intenté tirar de fiscalía del cuarto piso".

"Tenía mucha rabia"

Uno de los delincuentes que se dedica a este tipo de robos es Belmar Zamorano, quien subió a redes sociales videos jactándose de los robos de balones de gas. Para lamento del antisocial, sería Javier quien lo encontraría y tomaría la justicia por sus propias manos.

"Yo andaba trabajando a la semana después de que me asaltaron. Al tipo me lo encontré llegando al semáforo. Tenía mucha rabia con él, o sea, me había robado todo, me había dejado de manos cruzadas", cuenta Becerra. Por ello, no lo dudó y se bajó y lo golpeó con un fierro.

Este delincuente, junto a Richard Zapata, otro ladrón de balones de gas, fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por ser considerados un peligro para la sociedad. Los robos eran cometidos en Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia.