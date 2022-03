Quinto retiro: ¿Qué opciones quedan para una posible nueva extracción del 10%?

Este miércoles, el proyecto de ley que establecía un quinto retiro de fondos previsionales presentado por el diputado René Alinco no pudo iniciar su trámite constitucional, tras ser rechazado por la mesa de la Cámara Baja.

Lo anterior, según explicó el secretario de la instancia, Miguel Landeros, debido a que el proyecto de Alinco tenía una "idea matriz similar" que la de la iniciativa de cuarto retiro, que fue rechazada en diciembre de 2021.

Esto, ya que según se establece en la Constitución, no se puede presentar un proyecto de las mismas características de uno rechazado por la Cámara de origen, en este caso la de Diputados, antes que se cumpla un año calendario.

Pese a lo anterior, aún no está todo dicho respecto al proyecto de quinto retiro de fondos, puesto que los parlamentarios podrían evaluar una vía legislativa distinta, con el objeto de que sea admitido a trámite.

Sin embargo, y esta es la vía más probable, un día antes de que se rechazara el proyecto de cuarto retiro el 3 de diciembre de 2021, la diputada Pamela Jiles y Félix González ingresaron dos proyectos de ley que van en esta dirección y que, además, fueron admitidos a trámite.

Se trata de iniciativas que establecerían un quinto retiro del 10% de los fondos y también una que busca el retiro total de los fondos de pensión. También hay otro proyecto de retiro total presentado por el diputado Jorge Durán (RN).

Dichos proyectos, al ser aprobada su tramitación, fueron derivados a la Comisión de Constitución de la Cámara, que ahora es presidida por la diputada del Partido Comunista Karol Cariola.

De ahí que durante los últimos días, la diputada del Partido Humanista ha dirigido mensajes a su par del PC para que ponga el o los proyectos en tabla, y así iniciar su discusión en la mentada instancia.

Cabe destacar que Cariola, pese a haber aprobado los retiros anteriores, queda en una situación incómoda, pues tanto el Presidente Gabriel Boric, como su ministro de Hacienda, Mario Marcel; y el de Economía, Nicolás Grau, se han manifestado en contra del proyecto, y la presidenta de la Comisión de Constitución es parte del pacto Apruebo Dignidad, que llevó a Boric al poder.

Durante las últimas horas, Pamela Jiles utiliza sus redes sociales para llamar a la ciudadanía a ejercer presión a la diputada Cariola para que ponga en discusión el proyecto, tal como lo ha hecho con otros parlamentarios que han presidido la comisión de Constitución, como Matías Walker (DC) y Marcos Ilabaca (PS).

"Presenté el quinto retiro en diciembre y trabajo sin descanso para conseguirlo, pero no tengo posibilidad alguna de ponerlo en tabla. Depende exclusivamente de Karol Cariola, presidenta de Comisión de Constitución. Escríbanle a ella pidiendo que no se olvide de lo que prometió en campaña", asegura Jiles en tuit.

