¿Qué pasó?

Un hombre causó millonarios destrozos en una consejería al interior de un edificio de la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, donde el sujeto amenazó al conserje y a una vendedora que estaba en el exterior, causando el temor de los vecinos.

Hechos

El hecho tuvo lugar en la madrugada de este pasado martes, cerca de las cinco de la mañana, cuando se escucharon gritos del hombre, manifestando estar en contra de los vendedores instalados fuera del edificio.

Los insultos fueron en aumento hasta que el hombre decidió bajar a la calle, decidido a enfrentar a los comerciantes ambulantes de la vereda.

"Vino y le dio golpes al carrito e intentó en algún momento sacar el balón de gas. No sé con qué intención lo iba a hacer", relató una de las vendedoras afectadas.

Uno de los vecinos replicó las palabras con las que se refería a las personas fuera de los departamentos: "Él arremetía con cosas como venezolanos, váyanse a su país, salgan a repartir comida o vayan a vender comida o perros calientes, ese era su palabrerío".

Ataque a la consejería

Sin embargo, el enfrentamiento con los vendedores no acabaría ahí. Posteriormente, el hombre llegó hasta la consejería para pedir activar el torniquete para hacer ingreso. El conserje se negó y fue ahí cuando tuvo un ataque de ira, destruyendo todo a su paso con un palo.

"El señor bajo y empezó a agredir todo el tema de la conserjería, y arremetió con mucha gente que estaba acá que tampoco quería, al menos nosotros, no queríamos hacerle algo porque él es chileno y uno igual le da temor", comentó uno de los vecinos.

Para detener al sujeto, locatarios llamaron a Carabineros, quienes lo detuvieron a tiempo. Desde el edificio, señalaron que terminaron el contrato de vivienda del sujeto en el edificio.

"Empezó a decir que nosotros lo queríamos agredir, que no teníamos nada que ver, que menos mal llegaron ellos, y esto fue un episodio y una escena diferente a la que estaba relatando", relató otro vecino.

Episodios de violencia reiterativos

Sin embargo, no es el único caso. Vecinos de departamentos aseguran que este tipo de hechos son más frecuentes de lo que se piensa.

"Nos estamos encontrando con una serie de agresiones que están llevando a la desidia de no trabajar en esta actividad por razones obvias, un conserje viene a trabajar y se ve agredido, etc. Entonces estamos complicados no solo en acción, sino en lo colateral de esta actividad", remarcó Victor Damele, presidente CGAI.

Sobre acciones legales, la abogada defensadeudores.cl, Luisa Martínez, recomienda que "lo primero que podría hacer la administración es tomar contacto con el dueño del inmueble y se revise el contrato de arriendo y se pida el término anticipado y que esta persona pueda abandonar el inmueble que está arrendando si tiene esta calidad".