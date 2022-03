Madre de bebé muerto por bala loca en La Pintana a Boric: "Los niños son el futuro y la delincuencia los está matando"

Linda Villegas, madre del pequeño Baltazar, bebé de nueve meses fallecido en 2019 producto de una bala loca en La Pintana, fue una de las asistentes a la actividad cultural realizada por el Presidente Gabriel Boric en esta comuna.

Su presencia se dio en representación de una agrupación de víctimas de violencia delictual y, por lo mismo, hizo un llamado al recién asumido Mandatario para que ponga énfasis en tratar de dar solución a esta materia.

En conversación con Meganoticias, sostuvo que “es importante que nos tomen en cuenta a una comuna que siempre sale en las noticias por cosas malas o desgracias”.

“Somos una comuna abnegada, pocas veces tomada en cuenta, eso demuestra que el Presidente es uno más de nosotros, no es de Plaza Italia para arriba”, agregó agradecida por la presencia del jefe de Estado.

¿Qué pidió al Presidente Boric?

Linda comentó previo a la actividad que a este Gobierno “no me cansaré de pedir que ponga mano dura, que sea serio porque es un tema que está acabando con nuestro futuro, los niños son el futuro del país y los están matando. Qué nos espera a nosotros que somos los jóvenes que estamos liderando”.

“Esto va más allá del Presidente, tienen que ver los legisladores, quienes aprueban las leyes, ellos son los que deben ponerse los pantalones y el Presidente poner mano dura”, dijo también.

"Un proceso difícil"

Linda Villegas también reveló el complejo proceso que ha significado para ella el convivir con la abrupta pérdida de su bebé.

"Es súper difícil, han pasado dos años y cinco meses desde la pérdida de mi hijo y no sé nada hasta el momento (sobre la investigación). No me sorprende, esto es un proceso largo, tanto para sanar como para encontrar a este susodicho que debe estar muy escondido", manifestó.

“Me gana la pena porque no es perder un hijo, sino que te lo arrebatan de un momento a otro”, expuso.