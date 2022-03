No hubo photoshop: Los detalles detrás de la foto oficial del Presidente Boric

¿Qué pasó?

El pasado viernes, en el marco del cambio de mando, las instituciones públicas del país colgaron la fotografía oficial del nuevo Presidente de la República, Gabriel Boric, y retiraron la del Mandatario saliente, Sebastián Piñera.

Fue en esa misma jornada que la ciudadanía conoció la tradicional fotografía, donde se puede ver al actual jefe de Estado con el fondo del Océano Pacífico.

Quiénes y dónde la tomaron

Fue en la localidad costera de Tunquén, en la región de Valparaíso, donde se realizó la captura de la imagen, según confirmaron desde su equipo.

Las encargadas de inmortalizar al mandatario fueron las fotógrafas Val Palavecino y Paloma Palomino, quienes trabajaron junto a la maquilladora Macarena Nuñez, la asistente de fotografía Fernanda Requena y la retocadora Rayen Palacios.

Los detalles de la captura

En Súbela Radio explicó que pensaron distintas luces del día para destacar los colores del mar y el cielo.

"Queríamos un retrato, que mostrara la geografía del lugar y no fuera un montaje", sostuvo. "Fue el concepto mar lo que hizo la diferencia".

Fue el mismo equipo de mujeres que recomendaron la posición del rostro de Boric: "semi perfil, así se ve más natural y ligera", afirmaron.

Simbolismo detrás del retrato

La propuesta de la foto detalla que "el objetivo es crear una foto original que rompa con algunos elementos de la tradición, porque la gran mayoría son muy parecidas, y segundo, generar una imagen que convoque a grupos de personas que no están convocados en este tipo de símbolos, como es el caso del mar".

En el mismo medio antes señalado, Val Palavecino expuso que "el mar es un símbolo de descentralización, no hay mar en Santiago, así que rompemos con el protagonismo de la capital. El mar además acompaña a Chile, es majestuoso, tiene fuerza pero a la vez calma y transmite paz".

"Paloma dijo algo súper clave, tiene que ser una buena foto, que te genere reacciones, donde te puedas ver en ella. Quiero estar en algún consultorio y a pesar de no saber nada de fotografía, se me quede y siga pensando en ella. Eso me gustó, Chile es un país que ha tenido precarizado su arte y no lo ha querido mostrar, lo ocultó y lo censuró, por más de 17 años", manifestó.

En busca de un día soleado

Al realizar la captura en el exterior, era importante que el día no estuviera nublado, una tarea difícil cuando se trata de la costa del país. Es por eso, que las fotógrafas chequearon diariamente el clima.

"Que no estuviera despejado era lo que más nos inquietaba y en la playa se despeja tarde. Le pedíamos a gente de la región que nos mandara fotos del cielo, queríamos dejar los menos cabos sueltos posibles", recordó Palomino.

Empezaron a montar en el lugar pasadas las 11:00 horas, un horario complejo para sacar fotografías en el exterior. Debieron armar el set en 15 minutos, debido a la apretada agenda de Gabriel Boric, a días de que se produjera el cambio de mando. Incluso, el equipo tuvo que adaptarse a modificaciones de último minuto.

Sin photoshop

Pese a lo que se podría creer en una foto oficial, el retrato del Presidente no cuenta con photoshop, y los retoques mantuvieron el cuerpo y la piel del Mandatario prácticamente intacta.

"Por eso, era muy necesario que el trabajo de maquillaje fuera impecable y que lograra el mismo efecto de un rostro editado de manera digital", señaló Palomino.

