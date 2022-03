Sebastián Piñera a pocos días del cambio de mando: "Pudimos haber hecho las cosas mejor y eso lo reconozco"

¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera conversó con Meganoticias Prime a pocos días de terminar su Mandato, instancia en que realizó un balance sobre la manera en que su Gobierno enfrentó la pandemia de coronavirus y la consiguiente crisis económica y el futuro del país a propósito de la Convención Constitucional.

El Jefe de Estado finaliza su gestión este viernes 11 de marzo, día en que entregará la banda presidencial a su sucesor, Gabriel Boric, quien se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tuvo lugar en diciembre pasado.

Pandemia

Respecto a la forma en que su Gobierno enfrentó la llegada del coronavirus a Chile, Piñera remarcó que "nos tomamos en serio la pandemia desde el primer día. En los meses de enero y febrero, antes de que llegara el primer caso, ya habíamos cuadruplicado la capacidad de camas críticas en nuestro país, lo cual fue fundamental".

El Mandatario remarcó que "sin duda que uno puede hacer las cosas mejor, pero, sumando y restando, creo que Chile lo hizo muy bien y esto ha sido reconocido a nivel mundial".

A propósito de la campaña de vacunación, la máxima autoridad del país destacó que "las vacunas para la cuarta dosis están aseguradas. (Es) un proceso que va a tomar meses y que va a involucrar al futuro Gobierno. No sabemos si se va a requerir una quinta dosis, pero si se requiriera tenemos ya las opciones y los caminos para poder asegurar a los chilenos y chilenas que van a tener toda la protección que necesiten".

Crisis económica

Frente a la crisis económica generada en Chile por el coronavirus, el Mandatario apuntó que "la economía chilena ha sido muy golpeada y la gente ha sufrido mucho, pero está sana. Por eso, en enero, volvimos a crecer 9%, y este primer trimestre yo creo que vamos a crecer en torno al 8%, por eso el mensaje a los chilenos y al futuro Gobierno es que Chile puede seguir creciendo si hacemos las cosas bien".

Consultado por las críticas recibidas por la tardanza en la entrega de ayudas estatales durante esta pandemia, Piñera aseguró que "pudimos haber hecho las cosas mejor y eso lo reconozco. En primer lugar, nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia, ya ha durado dos años, y había que tener capacidad de ayudar a los chilenos no una semana o un mes, sino que durante un largo período de tiempo".

Sobre el conflicto que se vive en Europa tras la invasión rusa a Ucrania, el Jefe de Estado sostuvo que esta situación "nos va a afectar. Hasta ahora nos está afectando el alza en el precio de los combustibles, el alza en el precio de los alimentos y el alza en las tasas de interés, pero nadie sabe cómo va a continuar esta guerra. Esta guerra puede evolucionar hacia un conflicto de mayor envergadura".

"Por eso es muy importante que Chile tenga la capacidad de protegerse del impacto que va a tener la guerra y por eso le entregamos al futuro Gobierno un Presupuesto en que hay muchos fondos de reserva", agregó.

Convención Constitucional

En torno a temas políticos, Piñera se mostró "muy preocupado por el rumbo que está tomando la Constitución y la Convención. Yo creo que se están debilitando cosas fundamentales para Chile".

"Además, noto un afán identitario refundacional que es absolutamente exagerado. Chile no parte con la Convención, tenemos una historia, tenemos que corregir lo que hay que corregir, pero no desmantelar todo lo que hemos hecho", añadió.

El Mandatario indicó que "llevamos 40 años dividiéndonos y confrontándonos por la Constitución del 80. No podemos pasar los próximos 40 años dividiéndonos y confrontándonos por esta Constitución. Una Constitución tiene que ser el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección".

La Araucanía

En otro punto, el Jefe de Estado afirmó que "el tema de la paz en La Araucanía no está bien, hay ahí un tema grave y por eso hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, tenemos 4.000 carabineros en la Macrozona Sur, establecimos Estado de Excepción que yo creo que es necesario mantener y yo lamento que el Gobierno entrante haya dicho que lo va a levantar".

Finalmente, Sebastián Piñera reveló que tras finalizar su gestión "me quedo en Chile. Si bien dejo de ser Presidente, no me jubilo de ser chileno, voy a seguir preocupado de los temas públicos, colaborando en una segunda línea desde la Fundación".