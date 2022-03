Cadem: Sebastián Piñera enfrenta su última semana de Gobierno con un 71% de desaprobación

¿Qué pasó?

Este domingo 6 de marzo se publicó la encuesta Plaza Pública, de Cadem, la que reveló que el Presidente Sebastián Piñera enfrentará su última semana de mandato con una desaprobación mayor al 70%.

Ante la pregunta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno?", un 71% de los encuestados aseguró que "Desaprueba".

En contraparte, un 24% aprueba la forma en que el Mandatario está conduciendo su Gobierno, el que termina este viernes 11 de marzo. En tanto, un 3% no aprueba ni desaprueba y un 2% no sabe o no respondió a la interrogante.

Comparación con Gobierno de Bachelet

Comparado con la gestión anterior, a cargo de Michelle Bachelet, Piñera concluye su período con 21 puntos más de desaprobación y 15 puntos porcentuales menos de aprobación que la anterior mandataria.

Gestión ante el coronavirus

Además, un 67% aprueba la gestión del Gobierno de Piñera para enfrentar el coronavirus; un 56% cree que el país va por un mal camino, frente a un 38% que piensa lo contrario; y un 81% de los encuestados sostiene que la economía chilena está estancada o en retroceso.

La encuesta se realizó de manera telefónica entre el miércoles 2 y el viernes 4 de marzo de 2022, a 713 personas mayores de 18 años, residentes en 182 comunas de las 16 regiones de Chile, con un margen de error de 3,7 puntos porcentuales y una confianza del 95%.