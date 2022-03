Gobierno luego que mujer arrojara agua a Sebastián Piñera: "Es un acto inaceptable, pero el Presidente está bien"

¿Qué pasó?

El Gobierno, a través de su vocero, Jaime Bellolio, lamentó la situación vivida esta tarde en el Palacio de la Moneda, donde una mujer lanzó agua al Presidente Sebastián Piñera, en medio de una ceremonia para conmemorar los dos años desde que llegó la pandemia de coronavirus al país.

Asimismo, informó que el Mandatario se encuentra "bien", pero calificó como "inaceptable" la situación.

¿Qué dijo Bellolio?

"Hubo una mujer que se acercó y tiró una botella de agua sobre el Presidente. Ella fue sacada del lugar. Era la nieta de una persona que estaba convocada a este lugar, don David, que era su abuelo", detalló el ministro.

"Luego obviamente es llevada a control de identidad. En los próximos minutos va a ser dejada en libertad y el Presidente ha tomado la decisión de no presentar ningún tipo de acción judicial al respecto", sostuvo.

Además, aclaró que "don David (el abuelo) era parte de las personas a las cuales se iba a reconocer por su trabajo durante la pandemia. Prefiero no decir en qué calidad, porque no tengo por qué exponer a don David".

El abuelo pidió perdón

"Don David, su abuelo, quien estaba invitado, subió al despacho del Presidente a pedirle disculpas por esta situación, y el Presidente por su puesto las aceptó", contó Bellolio.

"El presidente decide no querellarse porque su abuelo, don David, se junta con el Presidente muy afectado por esta situación, le pide disculpa al Presidente y el Presidente la acepta", recalcó.

¿Qué reclamaba la mujer?

El vocero indicó que "no tengo idea cuál era el reclamo, y creo que es absolutamente pertinente el reclamo. El problema es que aquí ella ocupó la violencia física al tirar una botella de agua a una autoridad... Eso es algo completamente inaceptable, más allá de lo que puede haber pensado o no, si estaba en desacuerdo o no, o tenía algún reclamo, eso se hace a través de la palabra, a través del diálogo, y nunca a través de la violencia política".

Al ser consultado sobre el ingreso de la mujer al palacio pese a no haber sido invitada, respondió: "El problema no es el protocolo, porque no es que haya 200 personas invitadas, el problema es quién ocupa la violencia contra el Presidente de la República dentro de la casa de Gobierno".

¿Cómo se encuentra el Presidente?

Bellolio aseguró que el Presidente Piñera "se encuentra muy bien".

"Le llegó una botella de agua, se alejó de la situación y después de eso se siguió sacando fotografías con las distintas personas que lo querían hacer. Está muy tranquilo", añadió.

"Es totalmente inaceptable"

"La agresión política, la violencia política, la agresión contra la institucionalidad de la presidencia, ya sea para el Presidente Sebastián Piñera o para el futuro presidente Gabriel Boric, es totalmente inaceptable. Y creo que esto es fruto de que hay muchas personas que durante estos años han minimizado, normalizado, justificado y han hecho más que eso para decir que la violencia política es buena, que no pasa nada con ella, que nos lleva a un camino que puede ser bueno en un caso y no en otro caso", sentenció el vocero.

"La violencia política es la antítesis de la democracia, y eso es muy lamentable que haya ocurrido en casa de todos y todas", manifestó.

¿Qué dijo Piñera?

Por su parte, el Mandatario expresó que "abrimos las puertas de la casa de todos para conmemorar y agradecer a los chilenos 2 años de lucha contra la Pandemia. Terminó con una acción que daña nuestra democracia y sana convivencia".

"Su abuelo vino a pedirme disculpas, las acepté y lo recibimos con el respeto que todos merecen", sostuvo.

