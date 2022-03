Habilitando el nivel -5 para tiendas: las transformaciones que sufrirá el mall Costanera Center

El grupo Cencosud ejecutará una transformación en el mall Costanera Center, que consistirá en la construcción de tres nuevas tiendas dedicadas exclusivamente para la venta en línea.

En concreto, se trata de una reformulación del nivel -5 del inmueble ubicado en la comuna de Providencia, el cual inicialmente estaba destinado a estacionamientos, pero que no ha sido abierto desde la inauguración del centro comercial.

Según consigna Diario Financiero, el espacio será destinado para tiendas del supermercado Jumbo, otra a Easy y la tercera a Paris.

Consulta al SEA

Fue el 23 de noviembre de 2021 cuando la empresa presentó una consulta de pertinencia ante la autoridad, con el objeto de que se determinara si debía ser sometida, o no, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Ante esto, mediante un documento firmado por el director subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Farías, la entidad resolvió que "el proyecto ‘Modificación del proyecto Costanera Center’ no requiere ingresar obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución".

En este sentido, agregaron que "este pronunciamiento ha sido elaborado sobre la base de los antecedentes proporcionados por el señor Thomas Grob, en representación de Cencosud Shopping, cuya veracidad es de su exclusiva responsabilidad y en ningún caso lo exime del cumplimiento de la normativa ambiental”.

Consideraciones

Según el citado medio, el organismo de evaluación señaló que la modificación "no constituye un cambio de consideración", destacando que reduce los estacionamientos de 5.605 a 4.500 y que aumenta la carga de ocupación en un total de 48 personas.

En paralelo, señalaron que "no se prevé un aumento de las emisiones atmosféricas respecto de lo evaluado en el proyecto original, por cuanto no se desarrollarán faenas ni actividades que generen dichas emisiones".

Respecto a emisiones de ruido, tampoco fueron consideradas relevantes, puesto que las obras de construcción se realizarán en el nivel -5.

¿Obras de mitigación?

También fueron descartadas medidas de mitigación, reparación o compensación, producto de las modificaciones que se llevarán a cabo.

“Se puede señalar que este (criterio) no resulta aplicable en la situación particular que se consulta, pues se trata de un proyecto calificado ambientalmente favorable mediante una Declaración de Impacto Ambiental; por lo tanto, no presenta medidas de mitigación, reparación y/o compensación, evaluadas ambientalmente”, argumentó la autoridad.

Obras en ejecución

Actualmente, la empresa se encuentra realizando obras de mitigación vial que consisten en ensanchamiento de veredas, cambio de sentido de calles, construcción de ciclovías, entre otras, luego de que en 2019 se autorizara la apertura total del edificio, incluyendo el hotel y la Gran Torre Santiago, de 63 pisos.

Con la decisión adoptada recientemente por la autoridad de evaluación ambiental, se descarta la construcción del túnel bajo la Av. Andrés Bello entre Suecia y Nueva Tajamar, debido a que esta se realizaría en el caso de que se habilitaran más de 5.600 estacionamientos, lo que fue descartado con esta transformación.