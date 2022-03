"Absolutamente nada que ver": Sismología descarta relación entre temblor 4.4 en Santiago y Falla de San Ramón

La madrugada de este jueves un temblor de magnitud 4.4 con epicentro 20 kilómetros al noroeste de San José de Maipo despertó a algunos santiaguinos y levantó las alertas sobre su posible vinculación con la Falla de San Ramón, aunque desde Sismología descartaron que estuviera relacionado.

En el matinal Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme señaló que “el epicentro fue en la precordillera, cerquita de San José de Maipo. No fue exactamente en la Falla de San Ramón, pero de todas maneras los tuiteros siempre se despiertan y dicen ‘chuta, la falla, que viene el temblor en Santiago, que hace mucho tiempo que no hay liberación de energía en la Región Metropolitana’”.

En esa línea, el periodista Roberto Saa manifestó que “esto revive el temor de que San Ramón pueda producir un temblor de fuertes dimensiones acá en la zona central y Santiago”.

¿Qué dijo Sismología?

Mario Pardo, subdirector del Centro Sismológico Nacional Universidad de Chile, explicó a Meganoticias que el temblor no está relacionado con la Falla de San Ramón.

Al respecto, señaló que no tiene "absolutamente nada que ver, esos son los típicos sismos que ocurren en profundidad bajo la cordillera, no solamente bajo esta zona en particular, sino que a lo largo de toda la cordillera de Los Andes".

"Están dentro de la placa de Nazca que está subductando bajo el continente y que alcanza estas profundidades más o menos debajo del arco de cordillera", agregó.

Falla activa

El 23 de octubre de 2021, un informe elaborado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados advirtió que la Falla de San Ramón, ubicada en la Región Metropolitana, aproximadamente a 10 kilómetros bajo la superficie, se encuentra activa y que su extensión podría ser mayor a la establecida anteriormente.

Comunas por las que cruza la falla

La falla, localizada en la sierra de Ramón, entre los ríos Mapocho y Maipo, se extendería por cerca de 50 kilómetros y cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto y se estima que también se podría prolongar a Lo Barnechea y Pirque.

De acuerdo a los estudios, se cree que más de tres millones de personas residen en la zona y serían afectadas por un eventual gran sismo originado en esta falla. En este caso, Puente Alto sería la comuna que se vería más perjudicada, con un 61,8% de su población en problemas, seguida de Las Condes (55,4%), Peñalolén (39,6%) y La Florida (34,6%).

Necesidad de actualizar el Plan Regulador Metropolitano

El documento, aprobado en la Sala de la Cámara Baja con 89 votos a favor, dos en contra y 30 abstenciones, advierte el peligro que representan las nuevas construcciones en esa zona, por lo que señala las razones para actualizar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y los respectivos planes reguladores comunales.

La falla San Ramón registra dos sismos de gran magnitud, ocurridos hace 17.000 y 8.000 años, aunque también se han producido otros dos terremotos, en los años 1575 y 1647, pero no son atribuibles totalmente a esta falla geológica.

Posible sismo 7.5

El académico de Geología de la Universidad de Chile, Gabriel Easton, explicó que "esto por cierto volverá a ocurrir, dado que todos los antecedentes disponibles confirman cada vez más el carácter activo de esta falla y su capacidad para, luego de períodos en los cuales acumula esfuerzo tectónico, producir grandes terremotos".

A su vez, el geógrafo de la Universidad Católica, Pablo Salucci, detalló que "en base a los datos obtenidos recientemente, se puede establecer que es una falla sismogénica, es decir, puede generar sus propios terremotos" y que "considerando la investigación que se ha realizado y la evidencia de otras fallas similares a la falla de Ramón en el mundo, sabemos que el sismo en el peor escenario puede alcanzar una magnitud de 7,5".