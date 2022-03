"Para mí es habitual": dejó su camioneta estacionada en mitad de la calle y sus vecinos lo acusaron por aplicación

Emiliano llegó hace tres semanas de Argentina a Chile para vivir en la comuna de Providencia y para él es "habitual" estacionarse a la mitad de la calle. No obstante, este hecho le valió de una denuncia en la aplicación Sosafe de parte de sus vecinos.

En esta oportunidad estacionó su camioneta Volkswagen, dejando la mitad del auto en la calzada, acción que fue captada por Daniel Letelier, quien ocupó la aplicación para denunciar este comportamiento, asegurando que fue para "ayudar", ya que Sosafe es "más amigable, sin necesidad de un conflicto".

"Vecino estaciona su vehículo atravesado en la calle ocupando la mitad de ella, dificultando el paso de los demás autos", indicaba la publicación.

Pide disculpas

Ante esto, Emiliano no tuvo otra opción que acatar y pedir disculpas al respecto. En conversación con LUN, declaró que "les pido disculpas por la molestia que les generé. Cuando estacioné el vehículo, tomé la precaución de que no hubiera otros automóviles estacionados en frente".

Asimismo, asegura que el vehículo que se puede observar de frente "estacionó después que yo. A partir de ahora estacionaré siempre en la calle para no generar potenciales inconvenientes".

Choque de culturas

Consultado por esta manera de estacionar, aseguró que "no está al tanto" de cómo los chilenos se estacionan en territorio nacional.

"Yo me mudé hace tres semanas y lo dejé siempre igual porque es la subida de mi casa, no es que se obstruya más espacio de la calle, como sí lo haría si estuviera estacionado en ella. No entiendo el reclamo, pero si les molesta, estacionaré en la calle sin subirlo a la vereda".

Asimismo, asegura que en Argentina es "habitual" dejar el auto en la subida del estacionamiento "para que el peatón circule. Evidentemente, aquí no, así que me voy a adaptar".