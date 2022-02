Inician los pagos del Ex Bono Marzo: Cuándo y cómo apelar para recibir el beneficio estatal

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como el ex Bono Marzo, ya inició sus primeros pagos a mediados del mes de febrero. Sin embargo, hubo aquellos que no lo recibieron y es por eso que el Gobierno dio la opción de apelar para poder optar por el beneficio estatal.

Este bono es entregado a las familias de menores ingresos que sean parte del Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, Asignación Familiar o Asignación Maternal.

"A todos nos hace falta"

Ese fue el caso de Maricela Gajardo, quien solía recibir el beneficio y ahora deberá apelar porque no salió beneficiada para este 2022: "No me lo dieron y mi hija entra el 3 de marzo al colegio. ¿Qué hago si no tengo plata? No tengo trabajo".

Y es que este beneficio es bien recibido por las familias, quienes lo han catalogado como un aporte "muy bueno", ya que alivia el bolsillo de los chilenos en meses tan complicados como marzo.

"Me ayudaría ahora para el regreso a clases de mis hijos, tengo tres, y ahora tengo que igual hacer algunos trámites, para poder optar al beneficio", indicó una posible beneficiaria que apelará nuevamente.

"Esta es una ayuda que en verdad a todos nos hace falta, sobre todo cuando tenemos hijos, porque igual los niños consumen, gastan plata", agregó otra. "Sería muy bueno, porque es un aporte", aseguraron.

¿Cómo apelar?

Para aquellos que no recibieron el beneficio y consideran que sí debieron haberlo recibido, podrán apelar después del 15 de marzo de este año para obtener los 52 mil 710 pesos por carga familiar.

Si no está incluido en esa lista y desea realizar la apelación, debe ingresar al sitio web www.aportefamiliarpermanente.cl y registrar la apelación a partir del 15 de marzo.

Juan José Cárcamo, subdirector Nacional del Instituto de Previsión Social indicó que "el plazo legal para la apelación es de un año y esto cuenta a contar del 15 de marzo del presente año, hasta marzo del 2023. Esto ocurre porque el 15 de marzo nosotros publicaremos la última lista del aporte familiar permanente para el 2022".

Es acumulable

El ex Bono Marzo va con el objetivo de beneficiar a más de un millón 600 mil personas. Asimismo, es acumulable con otros bonos estatales que se entregarán durante los próximos meses.

