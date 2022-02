Convención Constitucional: Comisión aprueba normas que incluyen derecho al aborto y educación sexual integral

¿Qué pasó?

Quedó aprobada en particular dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales la propuesta de norma que consagra los derechos reproductivos y sexuales, entre ellos el derecho al aborto, lo que quedó listo para ser discutido y votado en el Pleno de la Convención Constitucional.

De esta manera avanza la norma que indica que “todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”.

Otro párrafo de la norma establece que "el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

El Estado, además, debe “garantizar su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos”.

La norma fue aprobada dentro de la comisión con 24 votos a favor, ocho en contra y una abstención.

Discusión entre constituyentes

El debate alcanzó su clímax con un intercambio entre la convencional comunista Valentina Miranda y la UDI Katerine Montealegre.

“Chiquillas: ustedes no son provida, son pro-parto, lo único que les interesa es que la mujer tenga la guagua”, declaró la primera, quien, de paso, le enrostró a Montealegre la condición de definirse como “provida” cuando “sus grandes próceres ideológicos en la dictadura mataban con la DINA”.

Montealegre, sin embargo, no se quedó callada: “Yo no tengo ningún prócer que afecte y viole los Derechos Humanos”, le respondió, además de aludir a los más de “100 millones de muertos en este mundo. Por algo les dicen come guaguas".

Educación Sexual Integral

Asimismo, la Comisión aprobó una norma que consagra la “educación sexual integral”, de tal manera que “todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual”.

En consecuencia, esta norma, que obtuvo 25 votos a favor, siete en contra y una abstención, determinó que “es deber del Estado asegurar el ejercicio pleno de este derecho a través de una política única de Educación Sexual Integral, de carácter laico, desde la primera infancia y durante el curso de la vida, con pertinencia cultural y basada en la evidencia científica afianzada, incorporada de forma transversal y específica en las políticas públicas de educación, salud y otras pertinentes”.

