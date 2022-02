"Quedarme aquí y estar hasta el final": chilenos en Ucrania en alerta ante escalada del conflicto contra Rusia

Mientras algunos de los chilenos residentes en Ucrania han decidido quedarse a pesar de la escalada de la tensión por el conflicto con Rusia, otros siguen estando en alerta y piden al Gobierno chileno no actuar tardíamente ante una posible evacuación.

Entre estos últimos, comentan que es una incertidumbre todos los días no saber si quedarse en el territorio o volver a su país natal.

Fernanda Aedo, una joven que reside en la ciudad de Lviv junto a su novio, reconoce estar acostumbrada a la cultura de la zona, tiene su círculo de amigos ya formado y se siente como en casa, por lo que expresa que ha costado decidir si dejar el país ante una inminente guerra.

“Estoy como bien nerviosa todos los días obviamente porque no se sabe lo que puede pasar, o sea, quizás mañana me tengo que ir del país y agarrar mis cosas y chao y no mirar atrás”, comentó Fernanda.

Lo mismo pasa con Marcelo Araya, quien tras llegar a la capital de Kiev para realizar un curso, se quedó en la zona debido a la pandemia y formó una vida sentimental con una ciudadana ucraniana hace más de dos años, instalándose definitivamente en el lugar.

“Me quedé acá, después conocí a mi señora y me casé. En Kiev, en términos prácticos, no ha cambiado nada, pero me imagino que en la zona de Donbás va a ser la situación, porque he visto mucha gente siendo evacuada hacia Rusia y el ejército ruso ya entró a esa zona”, explicó.

Ambos, han decidido quedarse en el país esperando que este conflicto no se agrave más. Sin embargo, los pronósticos después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera la autonomía separatistas de Donetsk y Lugansk, no se ven muy favorable.

“Esperamos que no se produzca un conflicto mayor, por eso nosotros decidimos quedarnos porque el tiempo para salir es ahora”, comentó Marcelo.

“Me siento parte de ellos, de alguna forma, siento que tengo que quedarme aquí y estar hasta el final”, expresó decidida Fernanda.

Ayuda del Gobierno

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la posición de quedarse. Esta es la situación de Felipe Albornoz, un joven youtuber que reside en la capital de Kiev. Explicó que a pesar de que la situación hasta el momento no es tan complicada, espera que el Gobierno chileno actúe a tiempo.

“Obviamente no se puede evitar un conflicto bélico, los rusos en cualquier momento pueden atacar. Debería haber una solución más preventiva y no esperar a que sucedan las tragedias para poder sacarnos de este país”, expresó.

Hasta el momento, los chilenos comentaron que el Gobierno chileno se han puesto en contacto con ellos a través de la embajada de Polonia para realizar un catastro y así poder estar en contacto entre todos.

¿Qué se sabe del conflicto?

Todo sobre Conflicto Rusia Ucrania