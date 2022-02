"Pude haber muerto": Mujer que expulsó a joven de playa de Puerto Montt afirma que fue atacada con maniobra de judo

¿Qué pasó?

Ximena Schott, mujer que expulsó mediante amenazas a la joven turista Fernanda Nieto de una playa en Puerto Montt, entregó su versión de los hechos, asegurando que fue agredida por quien grabó el registro donde se evidencia el enfrentamiento entre ambas.

Cabe recordar que en el registro viralizado se puede ver a Schott alegando que un sector de roquerío de la playa Metri era propiedad privada, llegando al punto de amenazar con el uso de armas con tal de conseguir que la joven que estaba en la zona se fuera del lugar.

"Soy yudoca, sé defenderme"

La mujer aseguró que la turista llegó cerca de las 16:00 horas al patio de su casa y le expresó de una forma "bastante agresiva" que iba a bañarse en el balneario. Eventualmente, Nieto le habría advertido que practicaba judo, un arte marcial japonesa.

"Ella me dice, de una manera muy insistente que 'yo vine a quedarme aquí y tú', porque me trató en todo momento de tú, 'no puedes impedirme que yo pase'. Yo le insistí: 'Tienes que salir de acá, porque esta es mi propiedad', y ella me responde: 'Ten cuidado conmigo, porque yo soy yudoca, sé defenderme. Voy a bajar por la escalera y me voy a bañar'", contó al matinal "Tu Día" de Canal 13.

"Pude haber muerto"

Cerca de tres horas después, habrían tenido otra discusión, sobre la cual Schott contó: "Me tira encima, en la cara, el contenido que tenía una lata de cerveza, pero eso no era solamente cerveza, estaba mezclado con algo, porque yo perdí la visión en un momento, no veía absolutamente nada", expuso.

"Empieza a tratar de cortarme el rostro, la lata de cerveza la tenía preparada de forma cortante. Yo me defiendo con las manos, trataba de sujetarle las manos, me hirió completamente los dedos de la mano izquierda (...) Me golpea en la espalda contundentemente, no sé si fue con el puño, pero me lesiona todo el sector del hombro y la clavícula", indicó, aduciendo que Nieto le habría realizado una maniobra de judo.

"Me repitió tres veces: 'Hasta aquí no más llegaste, no vas a molestar más'", aseguró Schott respecto de la turista, quien incluso la habría amenazado de muerte. "Yo pude haber muerto, efectivamente", dijo, para luego señalar respecto de la amenaza con un arma de fuego que ella profirió, que "se me ocurrió en el momento para asustarla. Yo no tengo armas".

Finalmente, sostuvo que "para mí es muy importante dar a conocer el otro lado de las cosas, digamos la versión B de esta situación. Durante esta semana yo he sido víctima de una brutal agresión por parte de los medios de comunicación, de las redes sociales y de la comunicación de masas de este país, sin saber lo que efectivamente ese día pasó".

La versión de la joven

Por su parte, en conversación con Meganoticias, Nieto relató que "llega esta señora muy prepotente, muy agresiva, diciéndome que yo tenía que salir de su playa privada. Fue una muy mala experiencia, nunca había tenido tan mal trato de parte de alguien".

La mujer añadió que esa playa "para mí es un lugar público, de hecho tú puedes ingresar caminando desde la carretera a la playa. Este sector no tenía ningún cerco, ningún cartel".