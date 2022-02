Mujer que grabó polémico video en playa de Puerto Montt: "Nunca había tenido tan mal trato de parte de alguien"

¿Qué pasó?

Fernanda Nieto, la joven que grabó un video en que una mujer la amenazó con sacarla con armas desde la playa de Metri, en Puertio Montt, comentó el momento vivido, afirmando que "nunca había tenido tan mal trato de parte de alguien".

¿Qué dijo la afectada?

En conversación con Meganoticias, la afectada relató que "llega esta señora muy prepotente, muy agresiva, diciéndome que yo tenía que salir de su playa privada. Fue una muy mala experiencia, nunca había tenido tan mal trato de parte de alguien".

La mujer añadió que esa playa "para mí es un lugar público, de hecho tú puedes ingresar caminando desde la carretera a la playa. Este sector no tenía ningún cerco, ningún cartel".

¿Qué sostuvo el Gobierno?

En tanto, para intentar aclarar esta situación, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, detalló que "todo el espacio que las aguas ocupan y desocupan alternadamente hasta las más altas mareas es playa y eso puede ser arena, tierra, un roquerío o pasto, incluso".

¿Cómo sucedieron los hechos?

La situación produjo repudio en redes sociales debido al violento actuar de la mujer, la que fue detenida por amenazas y hoy está a la espera de la citación por parte de la Fiscalía. Quien grabó el video también fue arrestada, pero por el delito de lesiones leves y también aguarda el inicio de la investigación.

En el registro viralizado a través de redes sociales se ve que una mujer adulta le exige a una joven que se retire del roquerío de la playa debido a que, como afirmó, se trataba de una zona protegida.

"Es un lugar de conservación, independiente que me filmes, eso no me interesa. Tú no estás en un lugar público", dijo la mujer en primera instancia.

Ante la negativa a retirarse de la turista, quien alegó que se trataba de una zona pública, la otra mujer comenzó a alterarse más, increpando con ofuscación a la joven mientras tomaba sus cosas para que se retirara.

Finalmente, al ver que no lograba su objetivo y tras decir que iría a buscar una pistola, la mujer reclamó a la visitante que "me estás agrediendo en mi casa. Te voy a sacar con armas, porque no se puede de otra forma".