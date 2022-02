Detienen a mujeres que protagonizaron polémico video en playa de Puerto Montt: Esperan citación de la Fiscalía

¿Qué pasó?

Luego que este lunes se viralizara el registro de una mujer obligando a una joven a salir de la playa Metri, en Puerto Montt, región de Los Lagos, este martes se conoció que ambas involucradas fueron detenidas y están a espera de la citación de la Fiscalía.

La situación produjo repudio en redes sociales debido al violento actuar de la mujer, quien incluso amenaza con sacar con armas a la joven para expulsarla del lugar.

De acuerdo a lo informado por SoyChile, la mujer que quiere expulsar a la joven de la playa fue arrestada por el delito de amenazas, mientras que quien grabó el video fue arrestada por provocar lesiones leves.

Tras comprobarse sus antecedentes, ambas mujeres quedaron en libertad, pero apercibidas, es decir, a la espera de la citación a declarar por parte del Ministerio Público.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó a través de las redes sociales, donde se ve que una mujer adulta le exige a una joven que se retire del roquerío de la playa Metri debido a que, como afirmó, se trataba de una zona protegida.

No obstante, su molestia respondía porque no quería que otras personas estuvieran en ese sector ubicado bajo su propiedad, en un condominio de la zona.

"Es un lugar de conservación, independiente que me filmes, eso no me interesa. Tú no estás en un lugar público", dijo la mujer en primera instancia.

Ante la negativa a retirarse de la turista, quien alegó que se trataba de una zona pública, la otra mujer comenzó a alterarse más, increpando con ofuscación a la joven mientras tomaba sus cosas para que se retirara.

"Te voy a sacar con armas"

Posteriormente, y en su afán de insistir que se trataba de una zona privada, la mujer explicó que el balneario le pertenece a una universidad de la zona, pero al ser instada a especificar esta información, no pudo dar una respuesta clara y comenzó a agredir a la joven.

“Me estás agrediendo en mi propiedad, dentro de una propiedad privada. Sal de aquí. Me estás agrediendo en mi casa. Te voy a sacar con armas, porque no se puede de otra forma”, expresó.

Según aclara el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales, todas las playas son de libre acceso, al ser consideradas "bienes nacionales de uso público, es decir, su dominio y su uso pertenecen a todos. Por ello, nadie puede utilizarlas como si fueran de propiedad privada, cobrando para acceder a ellas, ni dificultando o prohibiendo su acceso".