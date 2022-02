Paula Daza da positivo a coronavirus: "Gracias a que tengo todas las vacunas me he sentido muy bien hasta ahora"

¿Qué pasó?

La exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y actual asesora del Gobierno, dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter que dio positivo por COVID-19.

¿Qué dijo?

"Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen", contó la otrora autoridad del ministerio de Salud, a poco menos de tres meses de su salida de la cartera.

De todas maneras, Daza aseguró que "por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora".

Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen. Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora. 💪🏻💪🏻 — Paula Daza (@pdazan) February 21, 2022

Proceso de vacunación

Según la propia cartera sanitaria, el proceso de vacunación avanza alcanzando un total de 48.002.880 dosis administradas. De esta cifra, 14.408.473 (94,79%) corresponden a una dosis única, 14.151.974 (93,1%) a esquema completo, 12.832.061 a la dosis de refuerzo, y 862.251 a la cuarta dosis.

Cabe señalar, que la presente semana podrán obtener esta cuarta dosis aquellas personas inmunocomprometidas, y/o funcionarios de la salud (sistema público y privado), que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 24 de octubre del 2021.

También lo podrán hacer las personas de 55 o más años que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 29 de agosto del 2021.

