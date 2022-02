Expertos llaman a la precaución tras nuevas estafas que permiten acceso a cuentas bancarias

¿Qué pasó?

Luego que usuarios de redes sociales denunciaran una nueva estafa a través de un correo electrónico que simula ser de Banco Estado, la entidad financiera y distintas instituciones de seguridad hicieron un llamado a tener precaución con estas prácticas que cada vez son más habituales.

Nuevas estafas

Hoy, las estafas se abren paso en distintas plataformas: un llamado por teléfono, un mensaje de texto o un e-mail con un link que permite burlar la seguridad de las tarjetas.

Banco Estado, a través de su cuenta de Twitter, recientemente alertó sobre una nueva campaña de estafa que busca conseguir información personal de los clientes para así robarles el dinero de sus cuentas.

La nueva forma de operar es a través del sistema phishing, que consiste en suplantar la identidad bancaria con un link fraudulento que se envía al correo electrónico.

Otro método es que el sufrío Francisco Saldías, quien perdió más de $400 mil después de una llamada por teléfono que aparentaba ser de Banco Estado.

Sólo bastaron un par de minutos de conversación, en el que le pidieron corroborar sus datos personales, para mover su dinero de una cuenta a otra y luego hacerla desaparecer.

De acuerdo a Francisco, le dijeron "le vamos a enviar un SMS con un dígito de cuatro números para que usted me los diga y restablecer el monto. Y cuando me dijeron eso del SMS, dije 'ah, me estafaron, caí'".

¿Qué dicen los expertos?

Director de información (CIO) de Cleverit, Gustado Lugo, señaló que no se debe "entregar información confidencial como usuario, password o contraseña, o preguntas o respuestas de seguridad. Y adicionalmente validar las credenciales de la persona que está solicitando esta información.

Los expertos recomiendan que, si eres víctima de un ataque, se debe llamar al banco para bloquear las tarjetas y luego realizar la denuncia para evitar que situaciones como esta se sigan repitiendo.

Vartan Ishanoglu, Jefe de redes y seguridad informática, sostuvo que "la denuncia correspondiente, tanto a PDI y Carabinero y a estas instituciones, tiene los mecanismos para hacer el seguimiento cuando una persona es estafada".