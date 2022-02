Víctima del robo de $43 millones que llevaba en una mochila: "Esa plata la había juntado con mucho sacrificio"

¿Qué pasó?

La víctima de un "marcaje" realizado en la comuna de Santiago y que terminó con el robo de 43 millones de pesos en la comuna de La Florida, entregó su testimonio y lamentó haber perdido los ahorros de su vida, dinero que llevaba en una mochila.

¿Qué dijo la víctima?

Emilia Lucas Morillas, sostuvo a Meganoticias: “Fui al Banco Estado a comprar dólares y llegué al paradero San José de la Estrella, bajé y estaba a dos minutos de mi casa. Desde atrás escucho ‘deja la mochila’, me tiraron a piso, se llevaron mi cartera y me quitaron toda la plata. Muchos vecinos fueron a auxiliarme”.

La mujer comentó que sospecha de unas personas que estaban en la casa de cambio de calle Agustinas a la que asistió para realizar la transacción de la divisa, donde reconoció haber tenido una serie de diferencias con los locatarios: “Harto desconfío de la casa de cambio, habían tres caballeros que se movían para acá y para allá”.

“Me da harta impotencia porque trabajar tantos años acá y ahorrar para los gastos de uno, la educación de mi hija, una niña chica que estoy educando, me da mucha impotencia porque esa plata la había juntado con mucho sacrificio (…) Me iba a país a darme unas vacaciones y me dejaron sin nada”, lamentó la mujer de nacionalidad peruana.

¿Qué se sabe del hecho?

En el centro de Santiago, la víctima se disponía a retirar los ahorros de toda su vida del banco, para luego dirigirse a una casa de cambio y cambiarlos por dólares. Posteriormente, tomó el Metro y se dirigió hasta la estación San José de la Estrella, lugar donde se bajó para tomar un bus del Transantiago hasta su casa.

Es ahí cuando desde un auto color rojo descendieron tres hombres, quienes la abordaron para robarle la mochila donde tenía guardado el dinero. Uno de ellos la intimidó con un arma de fuego.

En un video entregado por testigos, se puede observar a uno de los delincuentes intentando arrancar de lugar, luego de ser abandonado por los otros dos pertenecientes a la banda.

La Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de esclarecer lo sucedido y hallar a los presuntos implicados en este robo. “El monto es 43 millones de pesos, lo cuales tenían como finalidad realizar un viaje al día siguiente. La deben haber marcado en algún momento de hacer la compra de los dólares”, indicó el inspector Mauricio Vásquez de la brigada de robos Sur Oriente.