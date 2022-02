Pamela Jiles insiste en quinto retiro: "Si la clase política sigue sin ver, nuevamente va a tener gente en la calle"

¿Qué pasó?

Este miércoles la diputada Pamela Jiles insistió en apoyar la posibilidad de un quinto retiro de fondos previsionales, proyecto que fue presentado por ella en diciembre del año pasado.

¿Qué dijo?

En el matinal Mucho Gusto, la diputada fue consultada por los apoyos que tendría en el Congreso, donde no tendría los votos favorables para avanzar en dicha iniciativa.

"Cuento con el apoyo del segmento más importante que es la ciudadanía y eso ha sucedido en todos los retiros anteriores porque a la clase política jamás le han gustado los retiros, a ninguna parte de la clase política y lo que ha ocurrido es que producto de la presión de la ciudadanía, la necesidad urgente de la ciudadanía expresada de mil maneras, los políticos se han tenido que ir sumando uno a uno a esta demanda, yo tengo las esperanza de que ocurra lo mismo con el quinto retiro", sostuvo.

Incluso, indicó que "creo poder afirmar que hoy no es tan real que no he tenido el apoyo de nadie, efectivamente he recibido, la ciudadanía ha recibido, el portazo del Presidente electo, pero creo que puede cambiar de opinión".

"La gente quiere su plata de vuelta"

Por otro lado, recalcó que "la gente quiere su plata de vuelta y yo lo que exijo es que devuelvan esa plata cuando existe una situación de crisis tan grave o peor que la que tuvimos en los anteriores retiros".

"Lo que correspondería es entregarle un quinto retiro a la gente el día 11 de marzo”, cuando Gabriel Boric asuma en La Moneda", manifestó.

Con relación a lo mismo, planteó que "si la clase política sigue sin ver, nuevamente va a tener gente en la calle por el quinto retiro".

Reunión con el Partido de la Gente.

Incluso afirmó que “me reuní con la bancada completa del Partido de la Gente, que va a ingresar al Congreso con una bancada de seis personas y donde parte importante de la conversación tenía que ver con el quinto retiro”, aunque no entró en detalles.

