Bloqueo de camioneros: vuelos retoman normalidad mientras que viajes por tierra en Antofagasta continúan con problemas

¿Qué pasó?

Luego que los camioneros anunciaran que depondrán el bloqueo de rutas tras casi cinco días de movilizaciones por la muerte de Bayron Catillo, los vuelos desde y hacia Iquique se han ido normalizando aunque los viajes por tierra continúan con demoras.

Vuelos reprogramados para este lunes

Desde el aeropuerto de Santiago, informaron que ya comenzaron a reprogramarse los vuelos por parte de las aerolíneas Latam, Sky Airline y Jetsmart.

De esta manera, ya está programada la salida de 15 vuelos de Santiago hacia Iquique y 16 vuelos de Iquique a Santiago.

Aeropuerto @NuevoPudahuel se encuentra operativo. ATENCIÓN a controles sanitarios a pasajeros de vuelos nacionales. Considere llegar con dos horas de anticipación. A tiempo salida hacia Valdivia a las 10:00 hrs. — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) February 14, 2022

¿Cómo funcionará la reprogramación de vuelos?

Cabe señalar, que la reprogramación de los vuelos no es automática, por lo cual la persona afectada debe ingresar al sitio web de su aerolínea y basándose en la disponibilidad de los vuelos disponibles agendar un nuevo cupo.

Al respecto, Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones de Nuevo Pudahuel, señaló que "tenemos programado para hoy 15 vuelos de salida y 16 de llegada, que en total son alrededor de 4 mil o 5 mil personas que se mueven entre Iquique y Santiago".

"No es automática la reprogramación porque estos vuelos son de temporada alta, muchos están llenos y comprados, por lo tanto, las líneas aéreas lo que hacen es poner aviones más grandes, con mayor capacidad y ahí pueden personas que se quedaron sin viajar este fin de semana viajar en esos aviones", explicó.

Asimismo, dijo que "las líneas aéreas en general lo que hacen es reprogramar los primeros vuelos cancelados, es decir, los vuelos del viernes, empezar en los cupos que se generen en los aviones que salen hoy, luego los del sábado. Se van reprogramando en esa prioridad, pero cada línea aérea decide cómo hacerlo. O las personas también lo que pueden hacer es restituir el costo del viaje en el caso de personas que eran de Santiago y que iban a Iquique por el fin de semana".

Personas esperan en terminal de buses de Antofagasta

Una situación distinta es la que se vive en Antofagasta, ya que pese a los despejes parciales en algunas rutas y al anuncio de los transportistas de deponer el paro este lunes al mediodía, el terminal de buses no ha retomado sus recorridos.

Incluso, hay personas que han tenido que esperar en el terminal cinco días, incluidas familias con niños.

Uno de los pasajeros que llegó al terminal el jueves para viajar a La Serena, señaló que “estoy perdiendo mis días de descanso. Me dicen que van a salir, después no salen y así me tienen. El terminal no da ninguna explicación uno tiene que estar viento la tele”.

“La protesta a veces está bien el fondo, pero no la forma. Pueden parar los camiones, pero no bloquear las carreteras porque hay muchos que tenemos que hacer vida normal”, sostuvo.