Mamá de camionero asesinado pide justicia: "Mi nieto no va a conocer a su papá, ellos le truncaron su vida"

¿Qué pasó?

Este viernes Milenka, la mamá del camionero asesinado en Antofagasta, Bayron Castillo, de 25 años, se refirió al crimen ocurrido la tarde de este jueves y por el que hay tres personas detenidas.

¿Qué dijo?

Durante la mañana, la mujer señaló que "nadie me ha llamado para decirme nada de lo que ha pasado con mi hijo, de lo que pasó. No creo que sea justo que esto quede impune".

Además pidió "que se haga justicia (...), uno ya no puede andar en la calle, uno ya no puede trabajar porque mi hijo estaba trabajando, querían asaltarlo, querían subirse arriba del camión".

Explicó también que "eran cinco camiones y él venía atrás, era el último. Yo sé que él no tendría que haberse bajado, pero no era para que le hicieran esto, menos que me lo tiraran como a un perro, porque ellos son los perros, no mi hijo".

"Mi hijo dejó una señora, una familia, un nieto que todavía ni nace y qué hago yo, quién me devuelve a mi hijo", manifestó.

"Nadie me va a devolver a mi hijo"

Más tarde, en el matinal Mucho Gusto, sostuvo: "Lo único quiero es que se haga justicia porque él no merecía morir en las manos de esas personas, si es que se les puede llamar así. A mí nadie me va a devolver a mi hijo".

"Mi nieto no va a conocer a su papá, era su primer hijo, y ellos le truncaron su vida, lo tiraron como un saco de no sé qué, no tuvieron piedad con él", añadió.

Revisa el reporte

El hecho

La policía uniformada realizó el hallazgo del cadáver de un hombre, específicamente en el kilómetro 27 de la ruta 1, cerca del aeropuerto Andrés Sabella, en Cerro Moreno.

El camionero se trasladaba desde Mejillones cuando un grupo de personas comenzó a lanzarle piedras. Según logró establecer Carabineros, el chofer descendió del camión para increpar a los individuos, quienes lo agredieron por la espalda y lanzaron posteriormente del paso sobre nivel, lo que le causó la muerte.

Carabineros logró detener a dos sujetos presuntamente implicados en el asesinato. Ambos son venezolanos, de 38 y 16 años, quienes ingresaron a territorio nacional por un paso fronterizo no habilitado. A este hecho, se suma un tercer involucrado, de 22 años.

Detenido en Mejillones

El tercer involucrado en la muerte del camionero fue encontrado en Mejillones. El sujeto habría escapado desde Antofagasta a dicho lugar, luego de ocurrido el asesinato del camionero horas después.

En tanto, se espera que durante la jornada del viernes los tres sospechosos pasen a control de detención.