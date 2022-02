"Se nos llenaba la sala de guagüitas": El testimonio de mujer que cuidó a menores adoptados forzosamente en dictadura

¿Qué pasó?

Durante la dictadura militar, cientos de niños fueron dados en adopción forzosamente para ser llevados desde Chile hasta Holanda, mediante el engaño o manipulación de las madres.

"Yo necesitaba trabajar"

Una extrabajadora del Hospital de Paillaco, entregó su testimonio a Meganoticias Reportajes, donde señaló que alcanzó a ver "hasta 20 guaguas".

"Yo me vi involucrada porque trabajaba. En ese tiempo tenía cuatro niños menores que estudiaban y yo necesitaba trabajar. Eso era lo que yo pensaba, trabajar, ganar ese miserable sueldo que se pagaba entonces, que era el plan de empleo mínimo”, indicó.

Al cuidado de los lactantes

Además, sostuvo que si bien entró como personal de aseo, aprendió las labores de técnico paramédico, como tomar la temperatura y la presión, además de administrar los medicamentos.

“Empecé a trabajar en eso y así me di cuenta que se morían muchas guagüitas en ese tiempo... ‘A mí no sé por qué me da la sensación’, decían las mamás, ‘que mi guagüita no nació muerta porque yo la escuché llorar’”.

Su trabajo en la guardería

Tras un año trabajando en el Hospital de Paillaco, fue trasladada a una guardería que se instaló y donde estaba encargada de las papillas de los menores aunque posteriormente le tocó cuidarlos.

“Eran guaguas de tres días, cinco días y había unas más grandes, que esas no las trajeron altiro las empezaron a traer de a dos, de a una, que las tenían en las casas de algunas mamás”, recordó.

Asimismo, señaló que “el problema que se formó fue que las señoras que le llevaban esas guagüitas a la casa para que las cuidaran, se encariñaban con ellas. Entonces después, cuando tenían que retirar esas guaguas, cuando tenían la venta hecha y tenían que sacarlas de esa casa, quedaba tanto la tristeza de la persona que la cuidó y de toda la familia”.

Les decían que "esas guaguas las mamás no las querían y las habían rechazado".

"Se nos llenaba la salita de guagüitas"

Sobre la cantidad de guaguas que alcanzó a ver en un mismo turno, dijo que "yo siempre he hecho un cálculo, porque no me acuerdo exactamente el número de guaguas, pero por lo que recuerdo, hubo si no quedo chica con la cifra, ando cerca, pero 20 guaguas. Se nos llenaba la salita de guagüitas".

El caso se conocerá en el reportaje de esta noche en Meganoticias Prime.