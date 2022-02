Fiesta en lanchas en Pucón: participantes arriesgan multas cercanas a los $55 millones

¿Qué pasó?

Multas de hasta $55 millones podrían recibir las personas que participaron de una fiesta en lancha en pleno lago Villarrica de Pucón, comuna que se encuentra en Fase 2 de Transición según el plan Paso a Paso.

Álex Olivares, seremi (s) de Salud de La Araucanía hizo "un llamado a la población a no participar de este tipo de eventos ya que se arriesgan no solamente al contagio, sino también a recibir multas de parte de nuestro Departamento de Acción Sanitaria, las cuales, a través de las fiscalizaciones podrían dar inicio a un sumario sanitario".

"Estos sumarios por incumplimientos graves al plan Paso a Paso, podrían incurrir en multas cercanas a los $55 millones", agregó.

26 citaciones tras fiscalización

Por otra parte, el capitán de puerto de Pucón, Paul Hudson, señaló que "fiscalizamos aproximadamente 40 embarcaciones y tuvimos un total de 26 citaciones a Fiscalía Marítima por distintos incumplimientos: no contar con licencia deportivo náutica o algunas embarcaciones que no tenían matrícula correspondiente".

"Tenemos antecedentes que fue un tema espontáneo, un caso aislado, que se haya reunido tanta cantidad de embarcaciones y hacer esta actividad", agregó.

Asimismo, dijo que "hemos dispuesto dispositivos específicos en los lagos y distintos sectores ya identificados para prevenir aglomeración de gente".

Prohibición de usar las lanchas

Carlos Barra, alcalde de Pucón, sostuvo que "no les van a quedar ganas de armar fiestas de este tipo, no por temor a las multas, porque la gente que tiene recursos paga las multas sin ningún problema, pero pueden tener, a lo mejor, la amenaza de la suspensión de hacer expulsión de sus lanchas, que se las dejen requisadas las matrículas y no puedan ocupar su lancha en el verano".

