"¿Por qué me tengo que ir?": dueño de la ex Fuente Alemana defiende su permanencia cerca de Plaza Italia pese a ataques

Desde el comienzo de las manifestaciones por el estallido social ocurrido en octubre de 2019, uno de los locales que más han sido afectados por los desmanes es la ex Fuente Alemana, ubicado en Plaza Italia, el sector céntrico de estas convocatorias.

Carlos Siri, su dueño, tras últimamente pasar por ataques constantes a su local gastronómico, donde incluso en uno de ellos los manifestantes lo agredieron con un fierro en la cabeza, se defendió con una escopeta de balines.

Origen de los hechos

Lo ocurrido el pasado viernes comenzó cuando Siri estaba atendiendo a sus últimos clientes afuera del recinto y visualizó que unos manifestantes perseguían a un joven que, según ellos, tomó fotos de la concentración del último viernes de enero.

En ese instante, la persona perseguida se ubicó al lado del dueño de la ex Fuente Alemana, momento en el que este comenzó a defenderlo. Sin embargo, ante la negativa de dejar ir al joven por parte de los manifestantes, Siri lo resguardó dentro de su local, por lo que terminó siendo atacado.

“Todos los viernes hay manifestantes que hacen barricadas, se tomaron la zona, estamos casi acostumbrados a esto, que realmente no debería ser”, explicó.

“¿Por qué me tengo que ir?”

Pese a lo anterior, al ser consultado sobre si está pensando en cambiar su local hacia otro sector, este se negó rotundamente.

“Primero, ¿por qué me tengo que ir? ¿Yo no tengo derecho de trabajar ahí en el local que es de nuestra propiedad? Yo creo que tengo todo el derecho. Podríamos hacer esa misma pregunta también para la gente que vive en el sector y los que no se han ido es porque son como nosotros, dueños de las propiedades”, expuso.

Agregó que “todos elegimos, en el caso nuestro como familia, desarrollar nuestro sueño laboral en este local y en este sector y también la gente que vive ahí, quiso desarrollar sus sueños de vida viviendo en el sector, porque tenía ciertas características”.

Denuncia deuda estatal

Por otro lado, Siri explicó que existe un gran abandono de seguridad del sector por parte del Estado, comparando la situación con los conflictos de La Araucanía y que esto podría ser evitable si se dispusiera más refuerzo de Carabineros en Plaza Italia.

“Esto es el símil de lo que pasa en La Araucanía, es el símil que pasa en los barrios periféricos de la ciudad, que son tomados por la delincuencia y la gente se tiene que ir, o sea, el Estado no se hace responsable de nada respecto a la seguridad de estos ciudadanos”, comentó.

“Cuando empiezan a ocurrir todos estos hechos, hay un minuto que llamamos a Carabineros, pero ellos vienen cuando los hechos ya están consumados, o sea no hay custodia de la zona, porque desde cualquier sector se puede estar mirando y ver que si van a ocurrir cosas, podrían perfectamente entrar antes de que los hechos se consumaran, pero eso no ha sido así desde el aniversario en 2020”, finalizó.

