Mujer de viralizado video en el que fue agredida por un carabinero: "Me tenía en el aire tomada del cuello"

¿Qué pasó?

Este jueves se viralizó un video en el que se ve a un carabinero agrediendo a una mujer, la cual entregó su versión de los hechos ocurridos en diciembre pasado.

Fue a poner denuncia por VIF

La víctima, identificada como Roxana, que es funcionaria del Hospital Exequiel González Cortés, explicó que el 7 de diciembre concurrió junto a otra colega a “poner un denuncio a la 12° comisaría y la verdad es que este caballero dijo que ahí no se hacían ese tipo de denuncias y que nos fuéramos, diciendo a la guardia que nos echaran”.

Explicó, además, que fue a hacer una denuncia por un caso de violencia intrafamiliar.

“Yo le insistí y me dijo que iba a quedar en calidad de detenida. Le dije ‘muy bien, quedo en calidad de detenida, pero usted también tiene que quedar detenido porque usted me está agrediendo a mí, no yo a usted’, y le dije que ‘como ciudadana tengo derecho a poner denuncio y lo que sea acá en la comisaría’. Él, a viva voz, dice ‘aquí nadie va a poner denuncio porque esta es mi casa y en mi casa mando yo’... Yo le dije ‘esta no es su casa, es un lugar público donde yo vengo a poner una denuncia’”, indicó en el programa Hola Chile.

Contó también que "este tipo empezó a tironearme y me llevó hacia una sala, después me sacó de ahí timoneándome, me llevó hacia un lugar donde me empezó a ahorcar. Me ahorcó y yo ya sin respiración, incluso, me tenía en el aire tomada del cuello y la verdad es que yo, con la desesperación, le tomé la camisa y le volé un botón y fue la única agresión que él tuvo de parte mía".

"Estaba toda la guardia, pero yo digo gracias a Dios que no hizo nada para que a este señor lo pudieran echar de la institución, porque era pura gente muy joven y después que pasó esto nos prestaron mucha contención, todo el rato tranquilizándonos y la verdad es que ellos se portaron más que un 7, un 10", relató.

Amiga también fue agredida

En cuanto al video, manifestó que fue su amiga quien logró grabar lo sucedido y quien también fue agredida.

"Cuando se ve que la cámara del celular queda en negro, es cuando le toma el teléfono, lo tira al suelo, se lo pisa y a ella la tira encima de mí y nos empieza a arrastrar del pelo hacia el fondo. Después nos toma del pelo y nos para y nos tira para el calabozo al fondo. Ahí ya como que respiramos y descansamos un poco", expresó.

Posteriormente, fueron trasladadas hasta una oficina, donde el ahora excarabinero (fue dado de baja) le dijo al capitán que había sido agredido en la cara por la mujer.

"Este caballero vuelve a venir, el agresor, a la oficina y le decía al capitán ‘mire, si a mí me pegó, mire cómo tengo la cara’ y yo en ningún minuto le pegué, nunca tuvo la cara morada o rasguñada como él dice, solamente le tomé la camisa y le volé un botón, nada más", manifestó.

Constatación de lesiones

Roxana dijo que minutos después se revisaron las cámaras de la comisaría.

"Nos sacan de ahí y nos llevan a constatar lesiones, allá a San Joaquín, siendo que estaba el (hospital) Barros Luco y el SAR de San Miguel", recordó.

Sobre lo mismo, señaló que "en ese minuto no se me veían las lesiones que tenía en el cuello, a mi compañera tampoco se le veía la lesión porque le fracturaron una costilla, porque ella es una persona que tiene artrosis en una cadera y la botó aunque andaba con bastón".

"Volvimos a la comisaría y el panorama era totalmente diferente, casi con alfombra roja nos recibieron, en una oficina, el capitán, el mayor, todos nos pidieron disculpas".

Incluso, el oficial de mayor rango les dijo "que habían sido agresiones desmedidas de parte del funcionario y que ya estaba arrestado y dado de baja de la institución".

Medidas cautelares del excarabinero

Desde la institución aclararon que el hecho ocurrió en 2021 y que el funcionario fue dado de baja de inmediato y que actualmente se encuentra con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a víctimas, tras ser formalizado por el delito de apremios ilegítimos.