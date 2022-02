Amiga de mujer fallecida en clínica clandestina de Las Condes explica cómo llegó ahí: "Le recomendaron ese lugar"

Una amiga de Leslie Scarlette Vergara Pavez, quien falleció tras aparentemente realizarse una intervención estética en un domicilio particular que funcionaba como clínica clandestina en Las Condes, explicó por qué llegó ahí, descartando que se tratara de un tema económico.

"Lo que le inyectaban supuestamente era colágeno"

En una entrevista con Mucho Gusto, Javiera detalló el procedimiento que se fue a realizar su amiga la noche del martes al lugar.

"Ella el día miércoles de la semana pasada se realizó la primera sesión y lo que le inyectaban supuestamente era colágeno. Era una intervención completamente ambulatoria o sea, ella iba, la inyectaban y después se podía ir sin ningún problema", comentó, agregando que "ella lo que quería era inyectarse para rellenar los glúteos".

Además, dijo que tras la primera sesión “salió todo bien, no tuvo ningún inconveniente ni nada que nos pudiera preocupar".

"Ella siempre se preocupó de verse bien"

En cuanto a los motivos que tenía para intervenirse su cuerpo, Javiera explicó que Leslie "era una mujer pretensiosa, como hoy en día la mayoría de las mujeres, porque yo también soy pretensiosa y en realidad la mayoría del círculo de amigas que tengo son súper pretenciosas. Ella siempre se preocupó de su pelo, de su cuerpo, de sus uñas, siempre de verse bien y así ella se sentía bien".

Por qué llegó a ese lugar

Tras ser consultada sobre cómo llegó a ese lugar, la joven indicó que confió "porque ahí realizaban el procedimiento que ella necesitaba y supuestamente te estaban poniendo colágeno que era algo que hacía bien para el cuerpo, que no era dañino, que no era invasivo y no eran biopolímeros, supuestamente".

"No es por razones económicas, sino por el tema que a ella le recomendaron ese lugar, amigas y conocidas que se habían realizado intervenciones en ese sitio no habían tenido ningún problema", precisó.

También detalló que "ella anteriormente se había hecho cirugías estéticas, pero en clínicas, obviamente autorizadas, con pabellón, con UCI y ambulancias que estuviera ahí en caso de cualquier contraindicación".

Pide justicia

Para concluir, Javiera manifestó que "lo único que pido y exijo es que estas personas estén en la cárcel, porque yo hoy cuando estuve dando la declaración en Carabineros me dijeron que no era la primera, que era la cuarta chica que le pasaba esto, que fallecía en ese lugar".