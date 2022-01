"Es importante informarse bien": Piñera responde a Izkia Siches por efectividad del Estado de Excepción

¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera respondió a la futura ministra del Interior Izkia Siches sobre la efectividad del Estado de Excepción en la Macrozona Sur luego que la expresidenta del Colegio Médico cuestionara su efectividad y que, por el contrario, la medida aumentó el nivel de violencia en la zona.

¿Qué dijo Piñera?

"Es importante informarse bien porque el Estado de Excepción ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas, en una labor logística, de comunicaciones, información e inteligencia a las policías y eso ha sido muy útil", dijo Piñera en el marco de una actividad sobre el balance del proceso de vacunación contra el coronavirus.

El Mandatario además comentó: "Nos ha permitido reducir significativamente los hechos violentos, en cerca de 30 o 40 por ciento. Se hizo una encuesta en La Araucanía y el 80% quería se mantenga el Estado de Excepción mientras sea necesario, por eso como Presidente y escuchando a la gente y haciendo todo lo que permite la ley he extendido el Estado de Excepción hasta al menos el 11 de marzo".

¿Qué había dicho Siches?

El domingo, la ministra del Interior del próximo presidente Gabril Boric expresó en el programa Mesa Central de Canal 13: “La iniciativa que ha encabezado el gobierno actual de militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado".

“Visité, me reuní con los distintos alcaldes y gobernadores para visualizar un levantamiento (de información) y también, evidentemente, esperamos que esto no signifique un recrudecimiento de la violencia. Y hay que transparentar que hay algunos sectores reducidos, de grupos, de civiles no mapuches, que pareciera que les beneficia esta conflicto”, señaló Siches.

