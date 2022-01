Joven estilista fue a realizar un servicio a domicilio y los perros de su clienta la atacaron brutalmente en el rostro

¿Qué pasó?

Una joven estilista de 21 años se encuentra internada en estado grave en el Hospital de Puerto Montt luego de haber sido mordida en el rostro por una pareja de perros de raza bóxer.

La situación ocurrió en la casa de una clienta de la mujer, luego de que fuera al lugar para llevar a cabo un servicio a domicilio.

El caso

Según información de Carabineros, la situación ocurrió el pasado martes, alrededor de las 16:00 horas, en una vivienda ubicada en la calle Madre Paulina de Puerto Montt.

"Al salir al patio de la casa de su clienta vio unos perros de raza, que seguramente le tienen que haber llamado bastante la atención, e indudablemente estos canes, no acostumbrados a personas extrañas, se abalanzaron sobre ella, la atacaron y le habrían propinado mordeduras en diferentes partes del cuerpo y particularmente en su rostro", relató el prefecto de la provincia de Llanquihue, Fernando Fajardo.

¿Cuál es el estado de salud de la estilista?

El uniformado detalló que tras el ataque "la joven fue trasladada hasta el hospital de Puerto Montt, en donde se mantiene con lesiones de carácter grave".

"Ella está en evolución... no está en riesgo vital, afortunadamente", precisó, agregando que ninguno de sus sentidos se encuentra afectado hasta el momento, al ser consultado por el estado de la visión de la víctima.

Sobre si en el hecho existió responsabilidad de la dueña de los perros, respondió que se trata de "un hecho que fue denunciado al Ministerio Público, que seguramente va a tener que desarrollar una investigación. Pero los resultados de la investigación son exclusivos del fiscal que dirige la causa".

Recomendaciones

El prefecto recomendó: "Cuando nosotros tenemos alguna raza de canes que son de las que conocemos como 'guardianes', es muy importante el proceso de socialización que el dueño debe tener con el animal, porque por lo general cuando el can es un cachorro y se socializa con base en la agresión es muy probable que nosotros tengamos una mascota que sea peligrosa".

"Siempre el llamado que uno hace es a la tenencia responsable, y no solamente referirnos a proporcionarle una casa, alimentación, agua, cariño, sino básicamente a los procesos de cómo se está criando el animal", añadió.

Además, indicó que al no conocer a un perro es relevante preguntarle al dueño si suele morder antes de acercarse.

"Sí es un perro grande y no es necesario salir al patio, y está de visita, el can a usted no lo conoce, no se exponga", cerró.