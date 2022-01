"Es lo justo": proyecto busca eliminar tope de 11 años de servicio para calcular indemnización por despido

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados discute un proyecto de ley que busca eliminar el tope de 11 años de servicio en el mecanismo de indemnización por despido. La idea es que ahora se contemple sin límites, la totalidad de los años trabajados.

Fin al tope de años de servicio

En noviembre del año se presentó el proyecto de ley que busca modificar el Código del Trabajo, quitando el límite de 330 días, o un mes por año trabajo con un tope de 11 años, para hacer el calculo de la indemnización al momento de despido.

La medida es apoyada ampliamente por la ciudadanía, quienes señalan que terminar con este tope en la legislación actual es lo justo para los trabajadores.

"Si yo me retiro me van a cancelar 11 años, entonces toda una vida trabajando y le quitan cuánto", "Las personas que han durado más de 11 años trabajando, me parece ilógico que no se les pague lo que corresponde", o "Antes no había un tope y creo que eso es lo que debería ser justo", son algunas de las opiniones populares.

Trabajo como valor principal en la sociedad

El diputado Gastón Saavedra (PS) señala que uno de los fundamentos de esta medida es que "todo lo que es el factor trabajo, ponderarlo como un valor principal dentro de una sociedad que solo mira las relaciones laborales del punto de vista de cuánto le renta a los dueños de las empresas y no cuánto es el valor social que tiene el trabajo".

La iniciativa se discute actualmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara, instancia en la cual además de avanzar en la aprobación de la medida, se discuten las fórmulas para financiarla.

"Es buscar la manera en donde el indemnizar a un trabajador no afecte por ejemplo a las Pymes, pero también no afecte a los años que la persona lleva trabajando", dice el diputado Cristián Labbé (UDI).

Dentro de las fórmulas estudiadas, el diputado Gabriel Silber (DC) explicó que esto se podría financiar en algunos casos con un seguro.

Indemnización por un mayor número de años

Los expertos señalan que, a pesar de lo actualmente estipulado en la ley, los trabajadores pueden pactar con su empleador una indemnización que contemple más años.

"Nada impide en nuestra legislación que las partes del contrato de trabajo, es decir, el empleador con el trabajador, acuerden que al momento de que se termine el contrato, estos topes legales, estas limitaciones a la indemnización no corran", sostiene Diego Campos, socio del estudio DDE Legal.

"Se puede pactar a partir del inicio del séptimo año una indemnización a todo evento. Este es un mecanismo que no se utiliza normalmente por parte de las empresas", explica el abogado especialista en Derecho Laboral, Jaime Salinas.

En el ámbito empresarial, la SOFOFA planteó la implementación de un seguro laboral que, a través de descuentos por planilla, reemplace al actual sistema de indemnización por años de servicio.