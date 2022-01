Gabriel Boric se reunirá con partidos de Chile Vamos: La cita se realizará la próxima semana

¿Qué pasó?

Los partidos de Chile Vamos anunciaron este viernes que el Presidente electo, Gabriel Boric, los citó a una reunión política de trabajo, la que tendrá lugar el miércoles 19 de enero, a las 09:30 de la mañana.

Según el conglomerado, en la cita "plantearemos nuestra visión en materia política, programática, constitucional y social en general".

Esta reunión se confirma luego que ayer jueves se conociera que las colectividades enviaran una carta al futuro Mandatario solicitándole esta reunión.

Detalles de la misiva

La misiva, firmada por Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Andrés Molina (Evópoli) y Rodrigo Caramori (PRI), felicita a Boric por su reciente elección como Presidente de Chile y reconoce su victoria de diciembre pasado.

El documento continúa afirmando que "nos empeñaremos en colaborar en todo aquello que beneficie a nuestro país y, por cierto, plantearemos nuestros reparos en los asuntos que estimemos que no vayan en el sentido correcto".

La carta sigue asegurando que "encontrará en nosotros una instancia abierta a un diálogo franco, constructivo y directo. Estamos seguros de que sabrá valorar esa disposición y estará disponible a generar los espacios para aquello".

"Nos preocupan las tremendas expectativas"

En el punto más polémico de la misma, Chile Vamos advierte que "nos preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado en nuestros compatriotas, tanto respecto del proceso constitucional como del Gobierno entrante".

"Más allá de nuestras diferencias, la ciudadanía espera respuesta eficaz y contundente a los dramas sociales que afectan a las familias. Espera una Constitución para todos los chilenos, ajena a todo revanchismo, que interprete los anhelos e ideas de los distintos sectores del país", destaca.

"Si tanto se argumentó que la Constitución tenía que estar fuera de la disputa política y que no tenía que responder a ningún ideólogo en particular, entonces lo razonable y coherente es que el resultado de este proceso constitucional no adolezca de los mismos vicios. Usted tiene una responsabilidad enorme en ese sentido", sentenció la carta.

