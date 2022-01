Joven puntaje nacional con TOC tras reunirse con Boric: "Es una persona que tiene mucha pasión, ha sido una inspiración"

¿Qué pasó?

Este viernes, Antonia Orellana, la joven que tras obtener puntaje nacional en la Prueba de Transición reveló que padecía TOC, se reunió con el Presidente electo Gabriel Boric.

Antes de entrar a la cita, la joven, que lucía nerviosa y emocionada por la instancia, señaló a los medios que "quiero decirle la inspiración que fue, la confianza y esperanza que le tengo y todo lo que significa para mí".

"Tiene estas ideas millennial que son totalmente nuevas, que yo creo que el mundo va a estar mirando, porque hay seis presidentes millennial en el mundo y a la mayoría le va bien, porque tienen ideas nuevas, un pensamiento distinto", manifestó.

"Uno se siente como si estuviera hablando con un amigo"

Tras esto, el propio Gabriel Boric salió a recibirla a la puerta de su comando, se tomó fotos con ella y posteriormente ingresaron para poder conversar.

A la salida, Orellana comentó su experiencia: "Es una persona muy sencilla, uno se siente como si estuviera hablando con un amigo. De hecho, a mí me da cosa, porque mi primer impulso es tutearlo, pero luego digo, 'es el Presidente electo, espérate, Antonia'".

Temas tratados

En relación con los temas tratados en la cita, la joven puentealtina manifestó que "hablamos un poco de dónde voy a estudiar, de las cosas que he estado hablando de él, de que me inspira, Se lo pude decir y es muy tierno, porque yo soy mucho de abrazar a la gente y yo como 'perdón por abrazarte tanto' y el 'no te disculpes por el cariño'".

"Es una persona que tiene mucha pasión, que ha sido una inspiración para mí. A lo mejor para otras personas con TOC, es una persona que trae ideas nuevas. Es alguien que de verdad va a volver a abrir las alamedas para los hombres y mujeres", señaló.

Finalmente, la joven reveló: "Él me dijo 'te quiero agradecer por decir que tenías TOC', y eso para mí es lo más importante. Tengo varias solicitudes de mensajes de gente agradeciéndome porque a lo mejor los inspiré y hablamos de lo abrumador que ha sido esto para mí, y yo le digo 'cómo puedes hacerlo tú'".

