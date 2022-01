Actual ministro de Economía sobre Gabriel Boric: "Tengo esperanzas de que se pueda hacer un buen Gobierno"

¿Qué pasó?

El ministro de Economía, Lucas Palacios, insistió en que la Pensión Garantizada Universal (PGU) "está financiada" y reiteró las críticas que el Gobierno ha planteado al impuesto a los súper ricos, iniciativa que este lunes fue aprobada en general en la Cámara Baja.

¿Qué dijo?

En conversación con el matinal Mucho Gusto, el secretario de Estado aseguró que "la Pensión Garantizada Universal está financiada, no es cierto que no esté financiada. La mitad son holguras fiscales, está dentro de la planificación presupuestaria hasta el año 2026".

La autoridad remarcó que "ningún financiamiento permanente, depende del plazo que uno le ponga, está garantizado para nada. La ecuación de ingresos depende de muchos factores, no solamente la tasa de impuestos".

Impuesto a los súper ricos

Sobre la postura del Ejecutivo frente al impuesto a los súper ricos, Palacios apuntó que "el primer argumento es que es inconstitucional, entonces hay que mantener el orden de la forma en que se tramitan estas cosas".

El ministro Palacios añadió que "el impuesto a los súper ricos ha demostrado internacionalmente que recauda mucho menos de lo que se plantea al momento en que se pensó".

✅ APROBADO | La Cámara respalda el proyecto que reduce o elimina exenciones tributarias que indica.



Pasa al @Senado_Chile. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 10, 2022

Gobierno de Boric

Consultado sobre sus expectativas de Gobierno de Gabriel Boric, que comienza el 11 de marzo, el secretario de Estado afirmó que "tengo esperanzas de que se pueda hacer un buen Gobierno, pero el Gobierno no lo hace solamente el Presidente y sus ministros. El Gobierno también lo hace el Congreso, en este caso también la (Convención) Constituyente".

"Lo que me da lata es que todavía estamos pensando a Chile en clave de siglo XX, como si no hubiese caído el muro de Berlín, y la verdad es que estamos bien entradito en el siglo XXI, año 2022, y los problemas son claros y tenemos que solucionarlos entre todos", resaltó.

El ministro de Economía destacó que "tenemos problemas sociales súper relevantes que solucionar. Hay gente que, y después de la pandemia ha quedado más debilitada todavía, y el Estado tiene que estar ahí para ayudarlos y también tenemos que darle tiraje al sector privado para que puedan invertir y puedan generarse empleos formales".

"No me parece buena idea que el Estado puede resolver todo, porque eso no es así. Tiene que existir una sana ecuación entre Estado, mercado y el sector privado para que los países puedan salir adelante, porque finalmente necesitamos más plata para poder ejecutar planes sociales", concluyó.

