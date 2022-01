Diputados votan este lunes el proyecto de Pensión Garantizada Universal: "Yo creo que se va a aprobar"

¿Qué pasó?

Este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados se votará en general y en particualr el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), instancia que genera duda debido a que la oposición ha cuestionado el financiamiento de la iniciativa.

¿Qué ha dicho el oficialismo?

Al respecto, parlamentarios de ambos sectores se han manifestado sobre la votación de esta jornada. Uno de ellos en el diputado (UDI) Guillermo Ramírez, quien cuestionó a sus adversarios por incluir una indicación que busca un impuesto a los súper ricos.

"Para nosotros es incomprensible que la oposición, después de haber apoyado unánimemente la Pensión Garantizada Universal, le estén poniendo palitos a la bicicleta y retrasando la discusión de su financiamiento", manifestó el parlamentario.

"La indicación de impuesto a los súper ricos, como es incostitucional, solo va a retrasar el proyecto y va a impedir que se pueda pagar en febrero", aseguró.

"Nuestra postura ha sido clara, que la oposición retire esa indicación, y si quieren impuestos a los súper ricos lo pueden hacer en marzo, sin ningún problema", continuó.

El senador (UDI), Iván Moreira, afirmó ser "un convencido de que esto va a estar aprobado dentro de los próximos 10 días, porque de lo contrario estaríamos dándole la espalda a los pensionados que esperan que llegue este aumento".

"Yo espero que si es necesario modificar algunos aspectos para darle tranquilidad a la oposición, porque necesitamos sus votos, se tendrá que hacer", añadió.

¿Qué dijo la oposición?

Sobre el financiamiento, la diputada (FRVS) Alejandra Sepúlveda comentó que "el Consejo Fiscal Autónomo hizo un informe de más de 16 páginas que fue muy lapidario, en que no estaban los recursos y que no había claridad de cómo se tenía que recaudar".

Sin embargo, sostuvo que "a pesar de todas esas dificultades, yo creo que se va a aprobar hoy día. Espero que el gobierno entienda que tenemos que seguir dialogando, buscando fórmulas, porque lo más importante es que se pague lo antes posible y estamos dispuestos a eso".

Por su parte, la diputada Pamela Jiles cuestionó a los parlamentarios de su sector que han puesto trabas al financiamiento del proyecto.

"Me parece inconcebible que parlamentarios que ganan muchos millones de pesos les intenten negar a la ciudadanía $185 mil, particularmente a los pensionados a los que se les ha prometido desde todos los sectores políticos subir las pensiones", dijo.

"Me parece que no hay ninguna justificación para no aprobar la legislación que vamos a ver hoy en la Cámara. Aprobarla sin chistar, si le hemos dicho a la gente que vamos a subir sus pensiones. Si no se aprueba hoy, no se podrán subir esas pensiones en febrero", agregó.

Finalmente, insistió en que le "parece indignante el egoísmo de parlamentarios que ganan varios millones de pesos que se atrevan siquiera a pensar en no aprobar esta legislación".

