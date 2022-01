Bárbara Rebolledo: La exanimadora apoyada por Chile Vamos busca presidir la Convención Constituyente

Sigue la elección en vivo aquí

Este martes, la Convención Constitucional realiza la elección de quienes sucederán a Elisa Loncon y Jaime Bassa en el cargo de presidencia y vicepresidencia del órgano encargado de la redacción de una Nueva Constitución.

Si bien aún ningún convencional obtiene los 78 votos necesarios para ser electo como presidente o presidenta de la instancia, la constituyente independiente con cupo Evópoli Bárbara Rebolledo es una de las primeras mayorías (sigue el minuto a minuto).

Lo anterior, ya que cuenta con todos los votos de los constituyentes de Chile Vamos. En la segunda vuelta de votos, la exanimadora de televisión, contó con 33 preferencias.

La sesión comenzó a las 09:30 de la mañana con una cuenta pública de la gestión realizada por la testera saliente.

Luego, tanto Bassa como Loncon pronunciaron sus respectivos discursos en torno a la finalización de sus labores como presidenta y vicepresidente de la instancia.

¿Quién es Bárbara Rebolledo?

Nacida el 22 de enero de 1973 en la ciudad de Linares, Bárbara Rebolledo es una periodista y expresentadora de televisión que fue electa como constituyente por el distrito 17, que agrupa a las comunas de Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Teno, Vichuquén, Talca, Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, Pencahue, Río Claro, San Clemente y San Rafael.

Estudios y televisión

Tras titularse de periodista, Rebolledo se especializó en televisión en la Universidad de California (UCLA) y, además, realizó un máster en Ciencias Políticas.

La constituyente cuenta con una amplia experiencia en distintos programas de televisión en los principales canales de Chile. Además, condujo la versión chilena de Say Yes to the Dress en Discovery Home & Health.

Segunda mayoría en su distrito

En las pasadas Elecciones de Constituyentes, Rebolledo obtuvo 18.062 votos, correspondientes al 7,93% del total, lo que la transformó en la segunda mayoría del distrito 17.

Actualmente, la convencional forma parte de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional.

Todo sobre Convención Constitucional