La trágica historia de la madre que celebra Navidad y Año Nuevo hace 22 años en el lugar donde murió su hijo

"La muerte de un hijo no se repone jamás", expresa Cecilia Centurión, mujer cuyo hijo falleció en 1999 producto de un impactante accidente de tránsito en Paraguay.

La historia de la viuda de 79 años se hizo viral en los últimos días luego de que una periodista de ese país publicara una fotografía donde se le ve sentada en una silla y acompañada de su nieta en plena calle.

Y es que la mujer tiene una tradición que conmovió a los cibernautas, puesto que desde ese fatal día celebra Navidad y Año Nuevo en la misma calle donde su hijo falleció, informa Caracol.

¿Cómo ocurrió el accidente de su hijo?

La mujer explicó que se enteró del accidente de tránsito por una llamada telefónica que recibió. Lo que le provocó mayor nostalgia fue que el joven la había acompañado a tomar el transporte público en su pueblo natal días antes de su fallecimiento.

En ese momento, su hijo le manifestó una de sus últimas palabras: "Me abrazó, me besó y me dijo: 'Mamá, yo te quiero mucho'", señaló Cecilia.

"A él le gustaba muchísimo la Navidad y el Año Nuevo"

No obstante, la mujer aclaró que a su hijo le gustaba mucho celebrar la Navidad y el Año Nuevo, es por esta razón que siempre asiste al lugar donde murió para hacer un brindis e incluso prender una vela, para después volver a su casa y celebrar con su familia.

"El 24 y el 31 de cada año en lo que yo viva, me voy a ir ahí. A él le gustaba muchísimo la Navidad y el Año Nuevo. Cuando vivía, él traía todito para adornar la casa", sostuvo.

Cecilia dejó en claro que seguirá cumpliendo con esta tradición, pese a algunas burlas que hubo en las redes sociales: "Puede morirse tu mamá, tu papá, tu hermano, tu marido, pero la muerte de un hijo no se repone jamás", agregó.