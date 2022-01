Hasta 6 mil casos diarios: Las proyecciones de expertos ante nuevo aumento de casos de Covid-19 Chile

¿Qué pasó?

Debido al alza de casos comunitarios de la variante Ómicron en Chile, el ministro de Salud, Enrique Paris, compartió la visión de su cartera respecto al aumento de pacientes contagiados, entregando además cuáles son las proyecciones de los expertos respecto a la pandemia.

"No me atrevo (a entregar cifras). Hay expertos, como Tomás Pérez-Acle, que ha dicho que podíamos tener hasta 6 mil casos. No llegar a los 9 mil que tuvimos el año pasado, pero quizás hasta 6 mil casos", indicó el expresidente del Colegio Médico en Canal 13.

Todo sobre Variante Ómicron

El secretario de Estado remarcó que "creo que vamos a tener un aumento de casos, es inevitable, por la variante Ómicron", aunque haciendo énfasis en que"estamos en una situación epidemiológica distinta. "Tenemos 92% de las personas vacunadas con dos dosis", declaró.

"Afortunadamente en Chile, después de la grandes fiestas, no han habido rebrotes. Quizá pequeños brotes", aseveró.

Alza de casos y cuarta dosis

"Vamos a partir en enero con la cuarta dosis. Pero siempre pensando en las personas con inmunodeficiencia, que son adultos mayores, gente que trabaja en el sistema público o privado de salud. Pero el Presidente va a hacer el anuncio durante la semana", indicó.

Además, el expresidente del Colegio Médico resaltó la importancia del proceso de vacunación, ya que "el 60% de quienes caen en la UCI, curiosamente son personas no vacunadas".

El ministro expresó también que "nosotros tenemos aseguradas las vacunas para el 2022, porque vamos a comenzar con 2 estrategias. Continuar con la vacunación, y comenzar con la cuarta dosis".

Todo sobre Vacuna en Chile