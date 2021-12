Madre de Fernanda Maciel ante nueva postergación de audiencia: Voy a conseguir justicia por ella

¿Qué pasó?

La familia de Fernanda Maciel sigue sin poder comenzar a cerrar el aspecto judicial del caso debido a que la abogada de Felipe Rojas, único imputado por el crimen, no se presentó el pasado miércoles a la audiencia de cierre de la investigación, lo que provocó el lamento de la madre de la joven asesinada en Conchalí en el año 2018.

¿Qué pasó con la audiencia?

Debido a que la abogada de Rojas, Jacqueline Stubing, no se presentó, el tribunal determinó cambiar la fecha para este viernes a las 09:00 horas.

¿Qué dijo la madre de Maciel?

Ante lo ocurrido, Paola Correa, sostuvo a La Red: “Yo creo que es una estrategia más (…) No sé qué pensar, no es primera vez que hace algo así. La verdad esto me dejó mal, fue como retroceder de nuevo“.

Respecto al proceso que viene llevando, manifestó que “nunca voy a volver a decir que soy feliz, siempre lo he dicho, porque falta alguien importante en mi vida, pero sí puedo decir que hoy estoy contenta”.

“Mi corazón está tranquilo. La encontré y solo me falta cumplirle la segunda promesa que le hice, que es hacer justicia por ella, y lo voy a conseguir, yo sé que lo voy a conseguir”, cerró.

El caso de Fernanda Maciel

La joven de 21 años desapareció el 10 de febrero de 2018 cuando tenía siete meses de embarazo, cuyo cuerpo fue hallado en junio de 2019 enterrado en una bodega cerca de su casa en Conchalí.

En esa bodega trabajaba Rojas, quien también era amigo y vecino de Fernanda y hasta ahora el único sospechoso del crimen.

Varias hipótesis sobre su paradero se barajaron durante la investigación, siendo una de los mayores sospechosos su amigo Felipe Rojas, con quien iba a juntarse Fernanda esa tarde aunque este en su momento negó que el encuentro hubiese ocurrido.

En agosto pasado el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, confirmó la prisión preventiva contra Felipe Rojas, quien fue formalizado el 27 de junio de 2019 por los delitos de homicidio calificado, aborto e inhumación ilegal de la joven.

