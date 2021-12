"Nadie lo quería porque tenía la patita mala": El éxito y adhesión que ha tenido "Brownie", el perro de Gabriel Boric

Brownie Boric Font es el perro de Gabriel Boric, el reciente presidente de Chile electo, y ha arrasado en las redes sociales, encantando a miles de cibernautas. Actualmente vive con Luis Boric y María Soledad Font, padres del próximo mandatario, en Punta Arenas, al extremo sur de Chile.

"Explotó bastante rápido, sin embargo, yo no estoy administrando la cuenta", asegura Tomás Boric, geógrafo de profesión y hermano de Gabriel.

"Nadie lo quería porque tenía la patita mala"

Tomás cuenta que lo adoptaron hace cerca de seis años y fue por Google que, buscando algún perro que adoptar, dieron con Brownie. "Encontramos un perrito que nadie quería porque tenía la patita mala", cuenta en conversación con LUN.

"Al correr cojeaba un poco. Lo trajimos a la casa y lo cuidamos cuando tenía cuatro meses. Estaba asustado, pero después empezó a agarrar confianza hasta integrarse a la familia", señala Tomás.

Es el cuarto perro de los Boric-Font, quienes siempre han tratado de tener perros y de adoptar a los animales que se integren a la familia.

"Con Brownie estamos a la par y tratamos de que esté lo más feliz posible y de la manera menos controlada. No nos sentimos dueños, sino compañeros de las mascotas. Tratar de darle su espacio, pero combinándola con tenencia responsable", agrega.

Torpe, pero bien intencionado

Brownie tiene seis años y, según Tomás, "es un perro torpe, pero bien intencionado. Hay veces en las que trata de hacer cosas por la familia, pero deja la escoba o todo sucio".

Asimismo, ante el arrastre que ha tenido el can, ya lo postulan como el "primer quiltro de Chile". No obstante, esta idea no parece ir de la mano con los compañeros de Brownie.

"Brownie hoy en día está en Punta Arenas y está acompañando a mis padres. No por un tema político lo vamos a sacar. Eso sería utilizarlo. Él es feliz donde está y si su imagen pública puede ayudar a las mascotas de Chile, bien. Pero no vamos hacer nada que afecte su salud", asegura.