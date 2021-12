Madre de Teresita Ponce sobre asesino de su hija: "Este desgraciado dejó a mis nietas sin mamá"

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, Amalia, la madre de Teresita Ponce, joven de 28 años asesinada por Sebastián Vásquez Araneda, se refirió a la personalidad de este último y la relación que mantuvo con la familia, declarando que incluso tenía la intención de casarse con la joven.

¿Qué dijo?

Aún conmocionada, Amalia señaló que tras la desaparición de Teresita "tenía la esperanza de encontrar a mi hija con vida. Nunca pensé que mi hija se me iba a ir, nunca pensé que me la iban a matar. Solo quiero decir que haga algo la justicia".

"Este hombre fue a buscar a mi hija para secuestrarla, yo presentí todo esto como mamá porque todos los días llegaba a las 08:25 de la mañana acá a buscar a su hija y prepararla para ir al jardín y mi hija no llegaba. Eran las 09:00 o 09:15 y yo decidí ir a dejarla", indicó.

La mujer explicó que Teresita trabajaba toda la noche y que tenía dos hijas, una de 3 años y otra de 12.

"Ese día ella no me llamó, tenía su teléfono apagado. De ahí yo le dije a mi nieta que yo tenía un presentimiento, que no quería ir a trabajar, le dije ‘estoy preocupada porque Teresita no ha llamado, no responde el teléfono'. Fui a trabajar, pero con esa inquietud", recordó respecto del día en que desapareció Teresita.

Sobre la personalidad de Sebastián Vásquez

Por otra parte, Amalia indicó que Sebastián, en sus salidas dominicales, "se ganó la confianza, él era muy bueno con mis nietas, con mi hija era muy sumiso, era muy atento, muy caballero, siempre preocupado porque yo igual paso enferma y él siempre muy preocupado de mis medicinas, me las traía. Era un 7. Era una persona que jamás uno pensó que era un celópata".

"Él se quería casar con mi hija ya"

Amalia también reveló que cuando se enteró que estaba preso, supuestamente por robo, ella habló con él "y le dije que yo no quería problemas y me dijo que estaba por cumplir y que tenía muy buenas intenciones. Él se quería casar con mi hija ya, así de una. Y yo le dije que lamentablemente eso no lo podía hacer porque la decisión la tenía mi hija".

"Mi hija en varias oportunidades yo la veía mal porque nunca quiso preocuparme de decirme que este hombre la tenía amenazada", manifestó la mujer y agregó que como familia no sabían del femicidio anterior "nosotros nos enteramos recién el día martes cuando los papás de él fueron a poner una constancia".

Incluso, afirmó que los padres de Sebastián fueron a verla a su trabajo. "Yo hablé con ellos y me dijeron que él no estaba apto para una relación amorosa porque él estaba sicológicamente mal (…). Era un lobo vestido de oveja".

Relación estrecha con su hija

Amalia también dijo que "mi hija era mi brazo derecho, era todo, mi compañera de vida desde que nació, ella nunca se separó de mí. Ahora este desgraciado dejó a mis nietas sin mamá. He llorado mucho por mi hija, todavía no asimilo lo que a ella le pasó y cómo la encontraron".

