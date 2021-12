Pamela Jiles: "Esta es la hora de aprobar un quinto retiro porque la gente lo necesita y la pandemia va a empeorar"

¿Qué pasó?

La diputada del Partido Humanista e impulsora del quinto retiro de los fondos AFP, Pamela Jiles, aseguró que, tras el fracaso de la iniciativa para la cuarta extracción, las próximas semanas son el momento adecuado para tramitar su proyecto y que se encuentra trabajando para este objetivo.

¿Qué dijo Jiles?

Según Jiles, la exposición del presidente del Banco Central sobre el Informe de Política Monetaria significó la confirmación que los rescates de dinero desde las aseguradoras no son, como plantean desde la entidad, el causante de la inflación que afecta al país.

“Me parece que con esta nueva alza que hace el señor Mario Marcel de la tasa de interés (al 4%) en acuerdo político con el desgobierno (sic), queda absolutamente claro que los retiros no son un mal de la economía chilena, por el contrario, no tienen nada que ver con los problemas de administración que ha tenido la economía chilena”, expuso en el Congreso.

“A mí me parece plenamente que la clase política retroceda en su acuerdo de que no haya más retiros, sobre el cual, los dos candidatos presidenciales han declarado que están en contra de un nuevo retiro, a través de sus asesores, me parece que esta es la hora de aprobar un quinto retiro, de empezar a tramitarlo, porque la gente lo necesita y la pandemia va a empeorar”, aseguró.

Tramitación estratégica

La diputada también comentó que su propósito es buscar acuerdos tanto en las comisiones como en las salas, no obstante, expuso que “es imposible que haya una tramitación exitosa sin la presión ciudadana”.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para que este proyecto no sea un saludo a la bandera. Con el diputado Ilabaca nos hemos propuesto que esta tramitación sea exitosa y para eso hay que buscar el momento adecuado y conversar con todos los que hay que conversar para que no nos vuelva ocurrir que la clase política llegue a un acuerdo, por acción u omisión para que no haya un quinto retiro”, manifestó.

