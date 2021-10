El mensaje de la hermana de Antonia Barra a dos años de su muerte: "Te extrañamos cada día, cada noche"

¿Qué pasó?

A dos años de la muerte de Antonia Barra, quien se quitó la vida tras presuntamente ser violada por Martín Pradenas, su hermana Carla recordó en detalle ese trágico día.

A través de su cuenta de Instagram relató lo que sucedió tras enterarse del suicidio de Antonia y el dolor por el que pasó la familia.

"Sentía que todo pasaba en cámara lenta"

La joven comenzó señalando que "una noche como hoy no podía creer lo que estábamos viviendo, el cuerpo de mi hermana yacía en el segundo piso, frío, rodeado de llantos, tristeza, desolación. No sabía (aún no sé) cómo afrontar el dolor, mi mente trabajaba a mil por hora, pero al mismo tiempo sentía que todo pasaba en cámara lenta, mi madre en shock arrodillada al lado de la Anto, yo haciéndole maniobras de reanimación y rogándole a ella y a Dios que volviera, que no nos dejara".

"Tuve que darle la peor noticia a mi hermano que no se encontraba en Temuco, sufría por todos, pensaba en nuestro papá que venía viajando a Temuco ¿Cómo podía manejar después de este duro golpe? Mi hermano devastado al otro lado del teléfono, mi abuelita llorando a mares, mi hermana menor gritando, mi hermana Cata embarazada desmayándose al llegar donde mis padres. Veía todo negro, me negaba a todo lo que venía", señaló.

Carla recordó que "cuando llegó la hora donde tenían que levantar su cuerpo, fue aún más terrible, la dejaron en una bolsa mortuoria, no quería que se la llevaran, que la sacaran de casa. Es un relato crudo, una vivencia horrible y que aún no termina ni terminará, y yo no quiero que tú vivas lo que le sucedió a la Anto ni el dolor que causa su partida y saber todo lo que sufrió. Por eso luchamos y se trabaja 24/7 para lograr justicia".

"Te extrañamos cada día, cada noche"

Tras su relato, dijo que "les cuento esto porque si nosotros sufrimos su partida, ¿dimensionan y se imaginan el dolor, miedo, vergüenza, incertidumbre, desolación, temor, rabia e impotencia que deben sentir las mujeres víctimas de agresiones, abusos/violaciones? Así se sintió Antonia, como muchas mujeres/hombres que viven estos traumáticos episodios. Se vive en constante agonía, una verdadera cárcel silenciosa, te sientes culpable, te cuestionas todo y más si tu agresor te amenaza e insulta".

"Agradezco a mi papá, mamá, por demostrarnos que no hay que esconder nada si dices la verdad, por darnos esperanza y fe que la Anto va a tener justicia, por su lucha constante, por esos días negros, grises y nublados, pero que ahí han estado dando la pelea, siendo la voz de todas. Porque jamás les avergonzó decir que su hija, nuestra hermana fue, abusada, violada y amenazada", sostuvo.

La joven manifestó que "hoy en la conmemoración de los dos años sin la Anto, una vez más nos han demostrado que ella ha calado en lo más profundo, por empatía, por seguir una causa y porque están aburridas de tantas injusticias, miles porque llevan una Antonia que duele por dentro. Gracias por acompañarnos en este día tan doloroso y especial, por no olvidar a nuestra Anto, por alzar y ser la voz más potente de todas"

"Por siempre Antonia, te extrañamos cada día, cada noche", concluyó.

¿En qué va el caso?

El 9 de septiembre de este año el Juzgado de Garantía de Temuco aprobó la reapertura de la investigación en contra de Pradenas y se estableció un plazo no mayor a 30 días para realizar dos diligencias pendientes.

El magistrado tras escuchar a las partes, concluyó que se reabrirá la investigación "respecto de dos diligencias: de las interceptaciones telefónicas y respecto del informe de vinculación solicitado y que deberá realizarse con el Servicio Médico Legal".

Cabe recordar, que el pasado 26 de agosto la Fiscalía de La Araucanía presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco la acusación contra Pradenas por siete delitos de abuso sexual, contra Antonia Barra y otras cinco víctimas.

El fiscal Miguel Rojas decidió llevar seis casos a juicio oral por los que en total pidió 41 años de cárcel.

Los delitos imputados

El persecutor explicó en aquella ocasión que “la Fiscalía ha solicitado una pena por cada uno de los delitos imputados a Pradenas y que se trata de un delito de abuso sexual infantil, cuatro delitos de abuso sexual de persona mayor de 14 años y dos delitos de violación de persona mayor de 14 años".

Asimismo, dijo que "en su totalidad la Fiscalía está solicitando una pena que supera los 40 años de privación de libertad, considerando principalmente la extensión de los males causados en cada una de las víctimas, considerando que se trata de seis víctimas distintas".

Por los delitos de violación de persona mayor de 14 años la Fiscalía pide por cada uno 10 años de privación de libertad. Uno de los casos corresponde al de Antonia Barra.

"Respecto de esta víctima, al imputado se le están atribuyendo participación en calidad de autor de los delitos de abuso sexual de persona mayor de 14 años y de violación de persona mayor de 14 años", puntualizó el fiscal.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

