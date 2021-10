"Es un peligro y está suelto": denuncian a acosador de menores de edad en Villa Alemana

¿Qué pasó?

Preocupación ha generado una serie de denuncias que apuntan a un hombre que se dedicaría a acosar a mujeres menores de edad, en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso. De acuerdo al relato de las víctimas, el sujeto las presionaría a subirse a su auto para atacarlas.

Los hechos se estarían produciendo desde hace un año y, pese a que el agresor está identificado, hasta el momento no ha existido condena.

"Él es un peligro"

Uno de los testimonios que rescató el diario La Estrella, es el de Bárbara Vera, cuya hija de 17 años asegura haber sido acosada por un hombre adulto mientras realizaba sus clases de manejo en Viña del Mar, hecho que le comunicó por teléfono a su madre.

"Hace un año, mi hija estaba sacando su licencia de conducir y este hombre la abordó para intentar subirla al auto. Mi hija me dijo que tenía miedo", expresó la mujer.

"Al rato después, el mismo hombre la vuelve a abordar y ella alcanzó a tomar una foto de la patente", agregó, afirmando que con esa imagen fue posible conseguir datos del sujeto, "así nos dimos cuenta que este tipo era conocido por hacer este tipo de cosas".

Según el mencionado diario, el agresor tenía historial: había abusado sexualmente de una menor de 14 años en el norte del país, hecho que despertó la preocupación de la madre y también su molestia, ya que pese a hacer la denuncia no ha tenido respuesta.

"Efectivos policial me dijeron que tenía que esperar a que la Fiscalía me llamara. Hasta el día de hoy no he recibido esa llamada", reclamó.

"Ha pasado mucho tiempo y no hay condena, él es un peligro, está suelto. No sabemos qué más hacer. Hemos tratado de hacer las cosas de forma legal, pero no sucede nada. Queremos justicia", añadió.

Más denuncias

Debido al poco respaldo que tuvo de parte de las autoridades, Bárbara Vera quiso hacer público su caso a través de redes sociales, encontrándose con la sorpresa de que más mujeres habían sufrido lo mismo que su hija y por el mismo individuo.

"Me empezaron a escribir varias personas, incluso la mamá de la niña del norte", comentó Vera.

"A mí me pasó lo mismo, es un peligro para la sociedad"; "Él le hizo lo mismo a mi sobrina hace unos años atrás. Mi hermana lo denunció y nunca llegó a nada"; "Vi lo que le pasó a tu hija, ese desgraciado intentó llevarse a mi hija. Pusimos la denuncia, pero lástima que todo es tan lento", fueron parte de los testimonios que recibió la denunciante.

A principios de este mes, el sujeto fue detenido por Carabineros tras darse a la fuga, momento en el que fue increpado por las madres de las víctimas.

