Comprar un auto tendrá más garantías gracias a cambios en la Ley de Protección al Consumidor

¿Qué pasó?

Una serie de modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor, que ya fueron aprobadas en el Parlamento, permitirá a quienes compren vehículos nuevos obtener mayores garantías que las existentes en la actualidad.

El proyecto, que fue presentado en 2019 en el Congreso, está a la espera de ser promulgado luego de la presentación de un veto sustitutivo por parte del Gobierno en un ámbito diferente al de los vehículos motorizados.

Dentro de los puntos más relevantes que contempla esta iniciativa figuran "asegurar la atención y existencia de servicios técnicos autorizados, disponibilidad permanente de piezas y repuestos" y que "la garantía para los vehículos nuevos sea de dos años o bien hasta los cien mil kilómetros".

Estos cambios también contemplan que "quien realice la venta deberá entregar un certificado de fácil comprensión, en el cual conste la garantía", y que "el vendedor proveerá al propietario afectado de otro vehículo, sea este usado o no, de similares características al de su propiedad, mientras éste se encuentre en reparación, en la medida que el tiempo supere los cinco días hábiles".

La ley, además, establece que "la garantía a la que se refiere este artículo no podrá estar condicionada

bajo motivo alguno a la realización de mantenciones de forma exclusiva en servicios técnicos autorizados o vinculados con el proveedor".

Los detalles de las nuevas garantías

En conversación con Meganoticias Alerta, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, explicó que "en el período de los dos años, las personas tienen el derecho a que ese vehículo sea reparado y se le entregue en las condiciones como lo había comprado ante las fallas que pueda tener".

Calderón también apuntó que esta nueva ley "fija las condiciones para que el proveedor deba facilitar para no solamente llevar el vehículo a revisión para mantener la garantía, en que uno estaba atrapado, capturado por las automotoras, no podía ir a otro lugar. Hoy día la ley los obliga a tener que publicar los valores, cosa que uno no sabe cuánto sale la revisión".

El presidente de Conadecus remarcó que "además, van a haber otros talleres que van a poder hacer la revisión que no van a ser de la automotora; se abre el mercado, hay un tercero al que yo puedo recurrir, al que tenga el mejor precio para mantener la garantía".

El representante de los usuarios enfatizó que "esto es lo que se está regulando, vamos a tener la posibilidad de elegir el taller donde vamos a llevar el auto para hacer la revisión y esos talleres van a estar certificados, de tal manera que van a tener la misma validez".

"Avance importante"

Calderón comentó que "éste es un avance importante, porque era un mercado que estaba bastante desregulado. Los consumidores cuando compraban un vehículo se encontraban con la sorpresa de que si no llevaban el vehículo a la automotora, perdían la garantía y hoy día vamos a tener la opción de llevarlos a otros talleres".

El representante de los consumidores también detalló que "esto es exclusivo para autos nuevos. La Ley del Consumidor no considera los bienes de segunda selección ni tampoco usados".

Sobre los plazos para comenzar a regir esta ley, Calderón explicó que "resolviéndose el veto sustitutivo, que podría ser en unas semanas más, un mes más, podría estar resuelto. El Gobierno podría promulgar la ley y la ley entra en vigencia inmediatamente".

Ver cobertura completa