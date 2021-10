Mamá de mujer que murió en marcha pide justicia: "Ayúdennos por favor, que hagan llegar videos de lo que pasó"

¿Qué pasó?

La madre de la abogada Denisse Cortés, que falleció tras resultar herida en una manifestación cerca de Plaza Baquedano la tarde de ayer, se refirió este lunes a su deceso.

En la ocasión, la mujer emplazó a las autoridades para que se investigue lo sucedido, además de expresar el dolor que sienten como familia.

¿Qué dijo?

"Ustedes supieran todo lo que estamos sufriendo. Ayer miraba la cara de mi hija en mi foto y no lo podía creer. Yo decía 'hija, yo quería estar contigo'", señaló la mujer sin poder contener el llanto, agregando que "nadie la va a devolver, nosotros vamos a sufrir mucho tiempo".

"¿Y cuántos más van a venir? ¿Ustedes creen que esto se va a quedar así? Porque el pueblo no olvida. Las causas pasan y se van archivando, pero el pueblo no olvida. Nosotros, los padres, los hermanos, no olvidamos, sufrimos, tenemos corazones", agregó.

Sobre la atención hospitalaria que se le dio a su hija, manifestó que no tiene "nada que decir del servicio de la Posta Central, pararon todo para poder atender a nuestra hija".

También hizo referencia a la relación de su hija y su nieto: "Eran ellos dos, más su pareja... ¿Sabes qué me dijo mi nieto de ocho años ayer en una ronda? Me dijo 'nana, ¿y quién va a sostener ahora este hogar?' y mi nieto tiene ocho años".

"Ustedes no tenían idea todo el trabajo que ella hacía... No era una delincuente. ¿Dónde está el respeto? ¿Cuántos han muerto y cuántos se han olvidado?", agregó.

Posteriormente, emplazó a las autoridades indicando que "los fiscales no se pueden hacer los lesos con lo que está pasando, ellos reciben un sueldo igual como lo recibo yo... A ellos les pagan para que hagan bien su trabajo".

Finalmente, la madre de Denisse pidió justicia con el fin de que el caso se esclarezca: "Ayúdennos, por favor. Pidan todo lo que corresponde, que les hagan llegar videos. Súbanlos, por favor. Háganlos llegar aquí, a la jefa de carrera de mi hija. Mi hija era brillante, de nota seis en la universidad", cerró.

