¿Se cae el cuarto retiro?: Oposición se aleja de la iniciativa y oficialismo apuesta por extracción del 100%

¿Qué pasó?

Incertidumbre, esa es la palabra que define actualmente las posibilidades de que el cuarto retiro de fondos previsionales se convierta en ley.

Si bien el proyecto concentra un alto apoyo ciudadano, los efectos de este en la economía y la efectividad real de ayudar a quienes más lo necesitan han hecho que sectores de la oposición se alejaran de la iniciativa.

En la vereda opuesta, en el oficialismo toma fuerza la idea de un retiro del 100% de los fondos pese a declarar que están abiertos a cambios en el texto legal durante el debate.

Oposición se aleja del cuarto retiro

Hasta ahora el cuarto retiro mantiene en vilo al Gobierno, al Congreso y a la ciudadanía, quienes no saben si el proyecto contará con los votos necesarios en el Senado luego de que sectores de la oposición condicionaran su apoyo.

"No me gusta esta medida y si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo. Dentro de esas correcciones están las rentas vitalicias y el pago de impuestos, y la posibilidad de reintegro con exención tributaria", declaró tajante en entrevista con El Mercurio la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC).

Si bien algunos parlamentarios esperan correcciones al texto legal, otros aún ven esperanzas en aprobar el proyecto.

"Me abro al debate de un cuarto retiro (?) El gobierno, es el principal responsable de lo que está ocurriendo hoy, porque siguen defendiendo un sistema de pensiones fracasado", dijo el senador Juan Pablo Letelier (PS).

En la misma tienda política, el senador Alfonso de Urresti explica que "claramente nos preocupa el IPC, nos preocupa el impacto que pueda tener en la inflación, pero también otros aspectos positivos que hay en relación a ayudar a miles de personas que no están llegando a fin de año para poder pagar sus deudas".

¿Oficialismo va por el 100%?

En el oficialismo las voces también son disonantes. Por un lado, los sectores más moderados de RN se abren a un apoyo a la iniciativa tras el debate, mientras que desde la UDI la idea que toma fuerza es el retiro del 100% de los fondos AFP.

"Yo todavía no defino mi voto, los votos están muy difíciles en el Senado, pero creo que llegando el proyecto también para su debate, las cosas pueden cambiar", señaló la senadora Marcela Sabat (RN).

Mientras que su colega de la UDI, José Durana, explica que "los sectores de la oposición, se van a unir para aprobar este retiro y es por esta razón que, nosotros juntos al senador Moreira, hemos presentado un proyecto de retiro del 100%".

Con estas posiciones contrastantes en ambos sectores del espectro político la incertidumbre seguirá por un buen tiempo. Por ahora se sabe que los días 12 y 13 de octubre, continuarán las sesiones de la Comisión de Constitución del Senado.

Si todo sale como está programado, el día 26 de este mes se daría la votación en dicha comisión y el día 27 se votaría el proyecto en general en la sala de la cámara alta.

Ver cobertura completa